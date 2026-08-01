Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Cultura

Coiro celebra sus II Xornadas Culturais con 4 días de actos

La Coral Areas Gordas será una de las participantes en las Xornadas Culturais de Coiro.

La Coral Areas Gordas será una de las participantes en las Xornadas Culturais de Coiro. / Pablo Hernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

Cangas

La parroquia de Coiro celebra sus II Xornadas Culturais de Verán, del martes 4 al viernes 7 de agosto. Organizadas por la Asociación de Mulleres Rurais y asociaciones de la parroquia con apoyo del Concello y Diputación, se celebran en el centro cultural. El martes hay taller para niños, a las 18.30 «Animais do bosque en arxila», que imparte Sara Álvarez. A las 20.30, el monólogo de Mónica Camaño «Universos de Begoña Camaño Morgade na Miranda». El miércoles se visita la Casa Museo A Mangallona y a las 20.30 hay charla del psicólogo Antonio Rial «¿Educar para a felicidade ou educar para a vida?». La charla el jueves es de Manuel Boubeta «O faiado da memoria» (18.30) y después actúa Tromentelo en el atrio. El viernes hay taller de pintura con Marisa Baliño (18.30) y actúa a las 20:30 la Coral Areas Gordas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents