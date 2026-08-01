Coiro celebra sus II Xornadas Culturais con 4 días de actos

La parroquia de Coiro celebra sus II Xornadas Culturais de Verán, del martes 4 al viernes 7 de agosto. Organizadas por la Asociación de Mulleres Rurais y asociaciones de la parroquia con apoyo del Concello y Diputación, se celebran en el centro cultural. El martes hay taller para niños, a las 18.30 «Animais do bosque en arxila», que imparte Sara Álvarez. A las 20.30, el monólogo de Mónica Camaño «Universos de Begoña Camaño Morgade na Miranda». El miércoles se visita la Casa Museo A Mangallona y a las 20.30 hay charla del psicólogo Antonio Rial «¿Educar para a felicidade ou educar para a vida?». La charla el jueves es de Manuel Boubeta «O faiado da memoria» (18.30) y después actúa Tromentelo en el atrio. El viernes hay taller de pintura con Marisa Baliño (18.30) y actúa a las 20:30 la Coral Areas Gordas.