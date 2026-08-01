Cangas rebaja el tipo del IBI al 0,49% para amortiguar la nueva valoración del Catastro que afecta a unas 3.500 propiedades

El Concello de Cangas rebajará del 0,55% al 0,49% el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La medida pretende amortiguar el impacto del proceso de actualización de los valores catastrales iniciado en los últimos meses, después de que el Ministerio de Hacienda comenzase a remitir cartas a las personas afectadas, generando una notable preocupación entre el vecindario.

El denominado procedimiento simplificado de valoración catastral afecta a unos 3.500 inmuebles del municipio. Entre ellos figuran viviendas, galpones y otras construcciones que hasta ahora tributaban como parcelas rústicas, pese a estar situadas en terrenos considerados urbanos.

El acuerdo para reducir el tipo impositivo en 0,06 puntos porcentuales se alcanzó después de un receso en el pleno. Durante la pausa, los dos grupos de la oposición, Partido Popular y Alternativa dos Veciños (AV), consensuaron las propuestas incluidas en sus respectivas mociones. El PP planteaba fijarlo en el 0,50%, mientras que AV defendía una reducción hasta el 0,48%. Finalmente, ambas formaciones tomaron la decisión salomónica del 0,49%.

Todos los grupos municipales respaldaron la rebaja con el objetivo de limitar el impacto que la nueva valoración tendrá sobre numerosos propietarios de Cangas. También votaron a favor los ediles de BNG, PSOE y EU, las tres formaciones que integran el gobierno local. La única excepción fue la alcaldesa, Araceli Gestido, que se abstuvo en las dos mociones, tal y como había adelantado FARO.

La regidora nacionalista argumentó que una pequeña rebaja del recibo, que podría suponer «un ahorro de cinco euros, por ejemplo» para cada propietario, podría provocar que el Concello dejase de ingresar unos 50.000 euros. «Vamos a dejar de hacer cosas que todos venimos a reclamar aquí», advirtió.

Gestido votó de manera diferente al resto de sus compañeros del BNG y aseguró que se considera una «firme defensora del Estado del bienestar. Defiendo como alcaldesa lo que defiendo como individuo», afirmó.

Según la alcaldesa, las cantidades que se ahorrarían individualmente no serían elevadas, pero la reducción de los ingresos municipales podría perjudicar al bien común, especialmente en un contexto de elevada inflación, «que se come el dinero y el poder adquisitivo de las administraciones».

Los grupos que impulsaron la rebaja defendieron una posición distinta. Por parte del PP intervino Dolores Hermelo, quien destacó la «coherencia» de su propuesta y recordó que en 2014, durante el último mandato popular en Cangas, se aprobó una reducción del tipo del IBI del 0,60 % al 0,55 %. «Nuestra prioridad ahora es la misma: aliviar, en la medida de lo posible, la carga fiscal de las familias de Cangas, siempre que las arcas municipales lo permitan. Y hoy lo permiten», señaló.

Hermelo añadió que el incremento del coste de la vida está provocando que muchas familias «casi no lleguen a final de mes», debido a la subida de los gastos básicos y al aumento de las cargas económicas.

Por su parte, Victoria Portas, portavoz de AV, calificó de «inaceptable» trasladar al vecindario el coste de una demora que atribuyó exclusivamente al Catastro, dado que la regularización de los valores llega, según indicó, «con décadas de atraso». Portas alertó además de la intención de reclamar a los propietarios los importes atrasados correspondientes a los ejercicios de 2023, 2024 y 2025. También sostuvo que muchos vecinos pasarán a pagar el IBI correspondiente a un inmueble urbano sin disfrutar de buena parte de los servicios y ventajas asociados a esta clasificación.

El concejal del BNG Antón Iglesias replicó que los terrenos afectados por los nuevos valores ya tienen la consideración de urbanos desde 1994. Asimismo, explicó que el Gobierno tripartito está a la espera de un informe jurídico contrario al cobro de los tres años de atrasos. El documento será remitido a los grupos de la oposición y se utilizará para solicitar al Ministerio de Hacienda que suspenda la reclamación de esas cantidades.

Acuerdo para estudiar las áreas más afectadas por las olas de calor

El pleno de la corporación de este viernes en Cangas finalizó con numerosos acuerdos, siendo el entendimiento la nota que marcó esta última sesión previa al parón propio del mes de agosto. Por ejemplo, fueron aprobadas por unanimidad las dos mociones presentadas por el PP, el principal grupo de la oposición.

En la primera los populares expusieron la necesidad urgente de mitigar los efectos de las llamadas islas de calor en el centro urbano mediante el incremento de zonas, suelos permeables y sombras naturales. Se aprobó que el gobierno local realice un estudio técnico que evalúe los niveles de vulnerabilidad térmica en todas las zonas del término municipal, identificando los puntos críticos y planificando las primeras acciones de urgencia en las zonas urbanas y de alta densidad que carezcan de refugios naturales.

Asimismo, se pide establecer la obligatoriedad de integrar los criterios de adaptación al cambio climático y la ecoeficiencia a todas las actuaciones, obras y proyectos promovidos por el Concello a partir de ahora. Desde el ejecutivo local el nacionalista Antón Iglesias ironizó dándole al PP «la bienvenida a los creyentes en el cambio climático». Se aprobaron los acuerdos por unanimidad.

La segunda moción del PP, también apoyada por todos los grupos, pide un plan de limpieza y saneamiento de todo el Casco Vello de Cangas, instando al tripartito a convocar a los vecinos del núcleo histórico para hacerlos partícipes del plan. Desde EU, Aurora Prieto intervino para defender el trabajo de limpieza que realiza el Concello en su zona histórica aunque reconoció que lo ideal sería contar con más personal.

El otro acuerdo al que llegaron todos los grupos es el de la designación de los festivos locales para el año 2027. El lunes del Cristo y el Día del Carmen pasan a ser los festivos, al coincidir ya el festivo general de San José con el Día de los Dolores.