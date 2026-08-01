Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

SonRías Baixas

¿Quién actúa hoy en el SonRías Baixas?

Aquí tienes el programa de este sábado

Imagen actual de La Pegatina

Imagen actual de La Pegatina / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carla Soliño

Bueu

Quinkillada

Aportará diferentes estilos para animar el ambiente a la apertura de puertas. A las 12.15 horas en el Escenario Rías Baixas.

CoolNenas

Mantendrán el ritmo en la sesión vermú. A las 14.00 horas en el Escenario Rías Baixas.

Duendeneta Dilleis

Proyecto colectivo de actitud urbana. A las 17.00 horas en la Zona Gastro.

Alizza

Una propuestapara integrar nuevas tendencias. A las 18.10 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

Biznaga

Aportarán su energía punk. A las 19.00 horas en el Escenario Xacobeo.

Gara Durán

Con un universo íntimo y delicado. A las 20.00 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

La M.O.D.A.

Regresan como un gran referente de la música alternativa nacional. A las 21.00 horas en el Escenario Xacobeo 2027.

Mr. Kilombo

Sinónimo de proximidad y carisma. A las 22.30 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

La Pegatina

Uno de los grandes referentes de la música festiva en español. A las 23.30 horas en el Escenario Xacobeo 2027.

Sonido Gallo Negro

Desde México para traer su hipnótica cumbia psicodélica. A la 01.00 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

Noticias relacionadas y más

NDLR

Amenizará con techno y nuevas tendencias. A la 01.50 horas en el Escenario Xacobeo 2027.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
  2. Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
  3. El Tribunal de Instancia de Cangas llama al concejal Antón Iglesias a declarar como investigado en la causa del ciberataque
  4. La Xunta de Galicia da luz verde ambiental a la construcción de ocho cabañas turísticas en Beluso
  5. Concello y Universidad de Vigo unen fuerzas para reducir la presencia de autocaravanas en las playas de Bueu y elaborar una ordenanza específica
  6. Beluso se suma a O Hío y valora pedir que Cabo Udra se excluya como lugar de observación del eclipse
  7. Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse
  8. La Xunta traslada la propiedad del castro de Montealegre sobre la autovía en Domaio al Concello de Moaña

David Ruiz, cantante y guitarrista de La M.O.D.A.: «Tenemos menos miedo de expresar nuestros sentimientos en primera persona»

David Ruiz, cantante y guitarrista de La M.O.D.A.: «Tenemos menos miedo de expresar nuestros sentimientos en primera persona»

¿Quién actúa hoy en el SonRías Baixas?

¿Quién actúa hoy en el SonRías Baixas?

El IGVS descarta el suelo de As Raíñas para vivienda pública y la alcaldesa pedirá que pase a Casa 47

Aspamsim enseña el eclipse a los políticos locales

Quejas vecinales por el ruido que provoca la EDAR de Areamilla

Abal culpa a la oposición de retrasar la liquidación de la deuda bancaria

Abal culpa a la oposición de retrasar la liquidación de la deuda bancaria

Suplantan la identidad de A Voz da Sanidade de Cangas y piden el pago de una factura

El Concello de Bueu reabre el parque infantil de As Lagoas tras las protestas vecinales por su uso para el SonRías Baixas

Tracking Pixel Contents