¿Quién actúa hoy en el SonRías Baixas?

Quinkillada

Aportará diferentes estilos para animar el ambiente a la apertura de puertas. A las 12.15 horas en el Escenario Rías Baixas.

CoolNenas

Mantendrán el ritmo en la sesión vermú. A las 14.00 horas en el Escenario Rías Baixas.

Duendeneta Dilleis

Proyecto colectivo de actitud urbana. A las 17.00 horas en la Zona Gastro.

Alizza

Una propuestapara integrar nuevas tendencias. A las 18.10 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

Biznaga

Aportarán su energía punk. A las 19.00 horas en el Escenario Xacobeo.

Gara Durán

Con un universo íntimo y delicado. A las 20.00 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

La M.O.D.A.

Regresan como un gran referente de la música alternativa nacional. A las 21.00 horas en el Escenario Xacobeo 2027.

Mr. Kilombo

Sinónimo de proximidad y carisma. A las 22.30 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

La Pegatina

Uno de los grandes referentes de la música festiva en español. A las 23.30 horas en el Escenario Xacobeo 2027.

Sonido Gallo Negro

Desde México para traer su hipnótica cumbia psicodélica. A la 01.00 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

NDLR

Amenizará con techno y nuevas tendencias. A la 01.50 horas en el Escenario Xacobeo 2027.