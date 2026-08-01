SonRías Baixas
¿Quién actúa hoy en el SonRías Baixas?
Aquí tienes el programa de este sábado
Quinkillada
Aportará diferentes estilos para animar el ambiente a la apertura de puertas. A las 12.15 horas en el Escenario Rías Baixas.
CoolNenas
Mantendrán el ritmo en la sesión vermú. A las 14.00 horas en el Escenario Rías Baixas.
Duendeneta Dilleis
Proyecto colectivo de actitud urbana. A las 17.00 horas en la Zona Gastro.
Alizza
Una propuestapara integrar nuevas tendencias. A las 18.10 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.
Biznaga
Aportarán su energía punk. A las 19.00 horas en el Escenario Xacobeo.
Gara Durán
Con un universo íntimo y delicado. A las 20.00 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.
La M.O.D.A.
Regresan como un gran referente de la música alternativa nacional. A las 21.00 horas en el Escenario Xacobeo 2027.
Mr. Kilombo
Sinónimo de proximidad y carisma. A las 22.30 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.
La Pegatina
Uno de los grandes referentes de la música festiva en español. A las 23.30 horas en el Escenario Xacobeo 2027.
Sonido Gallo Negro
Desde México para traer su hipnótica cumbia psicodélica. A la 01.00 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.
NDLR
Amenizará con techno y nuevas tendencias. A la 01.50 horas en el Escenario Xacobeo 2027.
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