El tripartito cambia de forma radical el entorno de Monte Carrasco

La Concejalía de Obras que dirige la socialista Sagrario Martínez ya tiene el proyecto de Transformación de la Mobilidade de Monte Carrasco elaborado por la Diputación Provincial.

Las obras tienen como objeto transformar la movilidad y mejorar el ámbito urbano en el entorno de Monte Carrasco. La intervención se estructura en tres zonas claramente diferenciadas: en el entorno del IES María Soliño, en el de IES Monte Carrasco y el área de Balcón do Rei. Estas tres zonas presentan diferencias en accesiblidad peatonal, seguridad vial, pavimentación, señalización y ordenación del espacio público.

En los dos primeros se propone mejorar las conexiones peatonales entre ambos centros educativos. Para ello se crea una trayectoria peatonal con acera elevada sobre la calzada, así como sendas peatonales a la misma cota de la rasante, protegidas del tráfico rodado mediante delimitadores de carril y señalización horizontal. Se refuerza la señalización vertical y horizontal mediante pasos elevados para obligar a reducir las maniobras de embarque y desembarque en las en las entradas y salidas de los institutos. Se crean zonas exclusivas para los autobuses, limitando la concurrencia de los vehículos particulares y facilitando la trayectoria directa de los alumnos hacia los autobuses, sin cruzamientos durante las maniobras, eliminando así la posibilidad de atropello. También se crean dársenas para que los vehículos particulares no invadan la zona de espera para autobuses, con marquesinas que los vehículos no invadan la zona de autobuses durante las maniobras.

En el entorno del IES María Soliño se acondiciona la explanada existente entre la zona de aglomerado frente a la Asociación Juan XXIII y la cara norte del pabellón. Se salva la diferencia con una rampa y escaleras y se dota a la zona de aparcamiento.

En el IES Monte Carrasco se crea una nueva plataforma elevada respecto a la calle, reforzando la señalización horizontal y vertical y se dispone una senda peatonal en el entorno del cierre del instituto para evitar cruzamientos y trayectorias peatonales. Se coloca una marquesina, reservando una zona de circulación giratoria.

En cuanto al Balcón del Rei, se ordena el estacionamiento de vehículos y bicicletas y se dota de iluminación y sendas peatonales a todo el ámbito. El vial que abraza todo el Balcón do Rei se peatonaliza y se dota de mobiliario urbano, con un banco aparcabicis.

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Las obras tienen un presupuesto de 766.881 euros y un plazo de ejecución de 6 meses.