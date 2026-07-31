Suplantan la identidad de A Voz da Sanidade de Cangas y piden el pago de una factura
La Asociación ya comunicó la situación a la Guardia Civil para que se investigue
La Asociación A Voz da Sanidade de Cangas, que preside Carmen Nores, informa que se ha detectado el envío de correos electrónicos que aparentan proceder de esta agrupación de defensa de la sanidad pública, con el asunto de "Factura pendiente de pago" y "Cronograma de revisión".
Desde A Voz da Sanidade confirman que estos correos no fueron enviados por la asociación y advierten de que si se recibe un mensaje con este asunto, no se abra ni entrar en enlaces ni descargar archivos adjuntos, y eliminarla.
Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil para su investigación. Desde la Asociación lamentan las molestias que esta situación haya podido ocasionar y están a disposición para cualquier aclaración.
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