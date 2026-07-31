Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Suplantan la identidad de A Voz da Sanidade de Cangas y piden el pago de una factura

La Asociación ya comunicó la situación a la Guardia Civil para que se investigue

Una de las concentraciones de los martes de A Voz da Sanidade en Cangas.

Una de las concentraciones de los martes de A Voz da Sanidade en Cangas. / Fdv

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

La Asociación A Voz da Sanidade de Cangas, que preside Carmen Nores, informa que se ha detectado el envío de correos electrónicos que aparentan proceder de esta agrupación de defensa de la sanidad pública, con el asunto de "Factura pendiente de pago" y "Cronograma de revisión".

Desde A Voz da Sanidade confirman que estos correos no fueron enviados por la asociación y advierten de que si se recibe un mensaje con este asunto, no se abra ni entrar en enlaces ni descargar archivos adjuntos, y eliminarla.

Noticias relacionadas

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil para su investigación. Desde la Asociación lamentan las molestias que esta situación haya podido ocasionar y están a disposición para cualquier aclaración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
  2. Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
  3. El Tribunal de Instancia de Cangas llama al concejal Antón Iglesias a declarar como investigado en la causa del ciberataque
  4. La Xunta de Galicia da luz verde ambiental a la construcción de ocho cabañas turísticas en Beluso
  5. Concello y Universidad de Vigo unen fuerzas para reducir la presencia de autocaravanas en las playas de Bueu y elaborar una ordenanza específica
  6. Beluso se suma a O Hío y valora pedir que Cabo Udra se excluya como lugar de observación del eclipse
  7. Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse
  8. La Xunta traslada la propiedad del castro de Montealegre sobre la autovía en Domaio al Concello de Moaña

Suplantan la identidad de A Voz da Sanidade de Cangas y piden el pago de una factura

El Concello de Bueu reabre el parque infantil de As Lagoas tras las protestas vecinales por su uso para el SonRías Baixas

El centro Juan XXIII de Cangas amplía su capacidad con una ayuda de Ence

El centro Juan XXIII de Cangas amplía su capacidad con una ayuda de Ence

Descartan reponer la traída de Palmás-Costa en Domaio con agua de Vigo en cisternas debido al diferente cloro

El SaturDay Fest amplía su oferta a dos jornadas de música

Detenido en Cangas tras robar a personas en estado de embriaguez y con discapacidad

Detenido en Cangas tras robar a personas en estado de embriaguez y con discapacidad

El camping del SonRías Baixas es más que un lugar donde dormir

El camping del SonRías Baixas es más que un lugar donde dormir

Laureano Oubiña prepara una ruta del narcotráfico (turística)

Laureano Oubiña prepara una ruta del narcotráfico (turística)
Tracking Pixel Contents