El SaturDay Fest amplía su oferta a dos jornadas de música

El SaturDay Fest volverá a llenar de música el centro de Cangas los próximos 7 y 8 de agosto con la edición más ambiciosa hasta la fecha. Organizado por la asociación Ruido de Fondo, extenderá su actividad desde la Alameda Vella hasta las Naves de Ojea, con conciertos, sesiones de DJ, un mercadillo artesanal y una zona gastronómica, todo ello con acceso gratuito.

La principal novedad será la ampliación a dos días de la programación. La actividad comenzará el viernes 7 a las 20 horas en la Alameda Vella con las actuaciones de Midnight Children y Moon Cresta. Por su parte, el sábado arrancará desde las 12 horas con propuestas familiares. Entre ellas, Dani Barreiro & Kids y Rubia & The Bandits. Mientras que, a partir de las 20 horas, el escenario principal de las Naves de Ojea reunirá a Youth Yard, Mambas Negras, Sarajevo 84, Ukelele Zombies y la banda local Manle, encargada de cerrar el festival. Habrán sesiones de DJ para amenizar las jornadas, entre ellos Dummy Records, WWCulture, y, para los cambios de escenarios, Akindofsamu.

Cartel por días del SaturDay Fest. / FDV

Más allá del cartel musical, la organización apuesta por convertir el festival en un recorrido por el centro del municipio. Contarán con 3 foodtrucks para gustos diversos con una zona habilitada de mesas para el público, mientras que el mercadillo artesanal crecerá hasta los 80 puestos, enlazando la Alameda Vella con la Nova, donde también sonará música durante toda la jornada.

Desde la organización evidencian el impacto que generan los puestos artesanales: “Algunos aseguran que fue su mejor día de ventas” y agradecen la colaboración del Concello, ya que está impulsado por un grupo reducido de voluntarios afirmando que “es una locura sacar esto adelante entre nosotros solos”.

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Contarán con un presupuesto de aproximadamente 30.000€, financiado mediante patrocinadores privados como Estrella Galicia, Rodosa y Daveiga, junto a la colaboración del Concello de Cangas. Además, se habilitará un puesto de primeros auxilios y se restringirá el estacionamiento en el entorno de Ojea desde la tarde del viernes para garantizar la seguridad del recinto.