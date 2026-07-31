El BNG esgrime el informe jurídico que impide modificar el PXOM para frenar la residencia en O Carrachal "pues sería una desviación de poder"

Uno de los asuntos de mayor tensión de cuántos se debatieron este jueves en el pleno de Moaña fue la moción presentada por Luita Verde y respaldada por otros colectivos y por más de 500 firmas, para pedir la modificación del PXOM pasando de suelo rústico a zona verde el terreno de O Carrachal en el que se impulsa una residencia de mayores. La moción fue defendida por Ana Pastoriza como representante de los colectivos impulsores, que portaron carteles desde la bancada vecinal, y se rechazó con la abstención del PP y el voto en contra del BNG.

El ejecutivo local esgrimió el informe jurídico que deja clara la obligación del Concello de tramitar el Plan Especial de iniciativa particular mientras cumpla los requisitos formales y materiales. Asimismo, el asesor explica que una modificación puntual del PXOM exclusivamente por esta parcela con el Plan Especial ya iniciado «no resulta conforme a derecho». Carecería, tal acción, de cobertura normativa y constituiría «un supuesto claro de desviación de poder», vulnerando el principio de «seguridad jurídica». Iria Charlín intervino por el PP explicando la abstención en la "falta de información y transparencia por parte del gobierno municipal" sobre el proyecto.

El BNG moañés celebró una asamblea con este asunto como tema principal, alegando que corresponderá a la Xunta evaluar y autorizar, tras la tramitación, si la propuesta de residencia cumple las exigencias urbanísticas y ambientales».