Quejas vecinales por el ruido que provoca la EDAR de Areamilla

Las quejas vecinales acerca del ruido que realiza la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cangas son constantes y llegan con asiduidad al gobierno local. Recientemente, como consecuencia de estas quejas, se realizaron mediciones y, como reconocía ayer el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) varias de ellas superaron los límites permitidos. Hay que recordar que en las inmediaciones de la EDAR, sita en Areamilla, hay viviendas, cuyos propietarios sufren desde hace años, por una cosa o por otra, el mal funcionamiento de la EDAR.

Antón Iglesias afirma que el gobierno es plenamente consciente de la situación, de la mala situación. Sabe del problema e, incluso, solicitó presupuesto para que el ruido que hace la EDAR al funcionar fuera de menos impacto. La solución por la que optó el gobierno fue la de las pantallas acústicas., pero su precio no estaba al alcance, alrededor de 80.000 euros su instalación. El gobierno local considera que este problema, junto a otros que tiene la EDAR, habría que afrontarlo con un convenio de colaboración entre Concello de Cangas y Augas de Galicia. Antón Iglesias considera que si se solucionan problemas de funcionamiento de la EDAR también supondrá que el nivel de ruidos sería mucho menor. Es un asunto que el gobierno local de Cangas quiere tratar con Augas de Galicia en una próxima reunión.