El IGVS descarta el suelo de As Raíñas para vivienda pública y la alcaldesa pedirá que pase a Casa 47

La Xunta, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) ha movido ficha finalmente en el caso de los terrenos que la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ofreció de forma gratuita al Concello en el plan parcial de A Xunqueira A-2, en As Raíñas, y respondió a la convocatoria de la reunión que realizó la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), aunque a su manera. La regidora quería una reunión transparente a tres bandas (Concello, Sareb y Xunta) para poder llegar a una solución en la cesión de estos terrenos para construir vivienda pública, pero desde la consellería se movió ficha para que esa reunión fuera «secreta» y se celebró este viernes. El día anterior, la consellería hacía pública una carta remitida a la alcaldesa en la que mostraba su sorpresa de que el Concello hubiera rechazado la cesión gratuita de las parcelas de la Sareb y derivara el ofrecimiento al IGVS sin ninguna consulta previa, pero mostraba su disponibilidad a acudir a cuantas reuniones fueran necesarias para atender la demanda de vivienda pública. De todas formas, comunicaban que las parcelas no están clasificadas como suelo urbano consolidado, por lo que no son aptas para que este instituto promueva vivienda protegida de forma directa. Explicaba que los suelos de la Sareb requieren de un proceso previo de transformación mediante urbanización, lo que dificulta su idoneidad, y que la actual programación para construir vivienda pública por el IGVS no contempla la cesión de suelo urbanizable, sino parcelas de suelo urbano consolidado o finalista, apto para construir de forma inmediata. También le recordaba en la carta que los Concellos, según la Lei 8/2012, de 29 de junio, tienen competencias plenas para ejecutar políticas públicas y promover vivienda protegida.

Y tras la carta llegó esa reunión este viernes en santiago, que desveló la regidora tras su celebración, no la consellería. Hasta el IGVS se desplazó la alcaldesa, con el edil de Obras, Daniel Costas, y el asesor jurídico, como muestra de la disposición del gobierno local para llegar a una solución para estos terrenos. Leticia Santos asegura que el encuentro permitió conocer con claridad la posición de la Xunta respecto a esta operación y añade que el IGVS trasladó que no está interesado en asumir la titularidad de los terrenos ofrecidos gratuitamente por la Sareb, ya que su planificación se centra en otras fórmulas de actuación, mediante Proxectos de Interese Autonómico (PIA), con expropiación de suelo, como el que ha iniciado en Cangas con 300 viviendas en As Saíñas, en A Rúa, que en la reunión dijeron que era comarcal.

Sin poder asumir el compromiso

La pregunta de la alcaldesa no se hizo esperar y al director del IGVS, Heriberto García, que estaba acompañado por un técnico de promoción de vivienda y un arquitecto, le planteó que si el Concello asumía el enorme esfuerzo económico y administrativo de desarrollar urbanísticamente el ámbito, ¿la Xunta estaría dispuesta a comprometerse a la construcción de vivienda pública? Y la respuesta por parte de la Xunta y según señala Leticia Santos, es que «non podía asumir ese compromiso». Para la alcaldesa, esta respuesta confirma que el Concello actuó con responsabilidad en este proceso (la Sareb ofreció los siete suelos de forma gratuita al Concello y en el pleno de junio el gobierno aprobó que la oferta se dirigiera al IGVS como competente en vivienda). Dice que desde el primer momento, el gobierno local defendió que no era razonable comprometer recursos públicos municipales en un desarrollo urbanístico de esta dimensión sin la garantía de que serviría para construir vivienda pública y que la reunión de este viernes en Santiago constató que esta garantía no existe. Por eso que Leticia Santos considera que la decisión adoptada en el pleno fue «prudente e responsable xa que evitou iniciar un proceso de enorme complexidade sen contar cun compromiso efectivo por parte da administración para promover as vivendas».

Reunión con la Sareb

De todas formas, la alcaldesa asegura que la posición del IGVS «non supón o final do camiño», por el contrario permite clarificar el escenario y trabajar en otras vías que puedan hacer realidad la promoción de vivienda pública en As Raíñas. Así, el Concello convocará una reunión con la Sareb para comunicarle el resultado del encuentro con la Xunta y analizar las alternativas, una vez que el IGVS no asume los terrenos.

La Sareb ya había aceptado la oferta de la alcaldesa para reunirse a tres bandas con Xunta y buscar salida a los siete suelos que había ofrecido gratuitamente al Concello y que suman 1.974 metros cuadrados en A Xunqueira A-2. La intención de la alcaldesa es impulsar las gestiones iniciadas con la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana y con la Secretaría General del Tesoro para incorporar estos terrenos al desarrollo promovido directamente por el Estado a través de la nueva entidad pública Casa 47, que absorberá activos de la Sareb una vez ésta desaparezca en 2027.

Leticia Santos considera que la alternativa de Casa 47 cobra relevancia, dado que los terrenos de As Raíñas -con capacidad para 297 viviendas- reúnen unas condiciones urbanísticas favorables y encajan en los criterios para este tipo de actuaciones públicas. Añade que el gobierno local reafirma su compromisdo con la promoción de vivienda públcia en Moaña. Recuerda que desde la aprobación de la moción impulsada por el BNG en el pleno de junio de 2025 para ofrecer los terrenos de As Raíñas para vivienda pública, el Concello trabajó para abrir todas las vías posibles que permitiesen aprovechar esta oportunidad; primero solicitando a la Sareb la cesión gratuita de los terrenos al IGVS, después promoviendo el diálogo entre las administraciones implicadas y ahora explotrando la vía de la Administración del Estado.

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Críticas del PP

No piensa igual el PP de Moaña, cuyo portavoz, Alfonso Piñeiro, asegura que han desmontado todas las excusas de la alcaldesa para no aceptar los terrenjos de la Sareb, ya que el procedimiento no se puedeacometer como ella dice, ya que se incumple la calificación urbanística y no se puede proceder a la construcción de pisos protegidos por parte de la Xunta. Insiste en que no es un capricho de la Xunta, sino obcecación de la alcaldesa.