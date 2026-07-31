El gobierno local liquida hoy toda la deuda bancaria del Concello de Cangas

Tras décadas endeudado por la banca, el Concello de Cangas pone hoy fin a su dependencia con este sector. Así, hará efectivo el último plazo que tenía con el Banco de Santander y que asciende a 13.762,29 euros. Esto va a suponer que el próximo mes el gobierno pueda llevar a pleno ya los remanentes de Tesorería, con el fin de que la oposición municipal, PP y AV, permitan que se pueda utilizar este ahorro municipal que alcanza los 3 millones de euros. La ley establece como condición para utilizar ese dinero que esté saldada la deuda. El tripartito sabe perfectamente dónde invertir ese dinero, en obras que ya tuvieron el aplauso del pleno, algunas solicitadas también por la oposición que, aún así, exige que el gobierno negocie las obras. Por ello advierte que si no lo hace volverá a bloquear los remanentes con lo que un año más podría bloquearse las inversiones de Cangas en obras necesarias de las que se lleva hablando mucho tiempo.

La concejala de Facenda del Concello de Cangas, la nacionalista Xiana Abal, ya anunció que el mencionado pleno tendría carácter extraordinario y que se convocaría para la primera semana de agosto, con el objetivo de apurar los proyectos y su ejecución.

El gobierno municipal liquidó prácticamente toda la deuda bancaria que tenía pendiente con el Banco de Sabadell, que ascendía a un millón de euros, en junio .

Mientras el gobierno local esperaba para hacer uso del ahorro municipal, al mismo tiempo iba programando obras y proyectos para que fueran financiadas a través de este dinero que la oposición se aseguró de que el tripartito (BNG, PSOE y EU) no pudiera disponer de él. Entre ellas aparece el proyecto para mejorar los accesos al centro de salud, que inicialmente se iba a costear a través de uno de los planes provinciales, pero que al final se optó por esta solución.

Calles del centro de salud

El proyecto para la humanización y accesibilidad de las calles que acceden al Centro de Salud tiene un presupuesto total de 509.842,30 euros, otro de 539.651, 63 euros y un tercero de 482. 689,47 euros. En el primero, el ámbito de actuación comprende diversos tramos de viarios localizados en el entorno sanitario, concretamente en las intersecciones y márgenes de la calle Ferrol con Gondomar, Redondela, Antonio Soage y Marín. Se llevará a cabo la renovación completa de aceras, la ejecución de rebajas en pasos de peatones, la implementación del pavimento táctil, la reubicación del mobiliario urbano y la eliminación de obstáculos físicos. El segundo afecta a la calle Ferrol y el tercero, la humanización y recuperación de la plaza pública situada entre las calles Baiona, Gondomar, Antonio Soage y la parte trasera del edificio sanitario.

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El gobierno local de Cangas espera financiar también el arreglo de los parques infantiles de varios centros educativos, la ampliación del proyecto de la carretera Herbello-Madalena, la nave de deportes náuticos, la mejora de la rúa Lirio, el demandado parque de calistenia o las casetas de las playas de Nerga y Liméns. También hay intención de realizar muchas obras pequeñas, pero también necesarias para el municipio.