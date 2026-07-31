Detenido en Cangas tras robar a personas en estado de embriaguez y con discapacidad

La Guardia Civil detuvo un vecino de Cangas, de 47 años y nacionalidad española, como presunto autor de cuatro delitos de robo con violencia, cometidos en distintos puntos del municipio entre los meses de noviembre de 2025 y julio de 2026 y a personas vulnerables, en estado de embriaguez o con una discapacidad.

La investigación, desarrollada por agentes de la Guardia Civil, permitió relacionar al ahora detenido con una serie de robos que presentaban un mismo modus operandi. El presunto autor seleccionaba a víctimas especialmente, aprovechando que se encontraban bajo los efectos del alcohol o presentaban una discapacidad, para sustraerles sus pertenencias empleando violencia física y huyendo rápidamente del lugar.

El primero de los hechos tuvo lugar el 8 de noviembre de 2025, sobre las 04:00 horas, en Cangas. La víctima, un hombre de 50 años que se encontraba sentado en un banco de piedra frente a una entidad bancaria, fue sorprendida por el autor, quien circulaba en bicicleta y le arrebató el bolso de un fuerte tirón, sin llegar a ocasionarle lesiones.

Posteriormente, el 1 de febrero de 2026, alrededor de la 01:00 horas, en otra calle, el investigado abordó a otro hombre que también se encontraba en estado de embriaguez. Tras sujetarle y retorcerle un brazo, lo derribó al suelo para sustraerle la cartera que llevaba en un bolsillo, causándole lesiones que quedaron acreditadas mediante el correspondiente parte médico. En esta ocasión, el autor huyó del lugar utilizando un patinete eléctrico.

El tercer robo se produjo el 13 de junio de 2026, sobre las 20:20 horas, también en Cangas. Según la investigación, el detenido golpeó y derribó a otro hombre en estado de embriaguez, apoderándose del dinero que portaba y de una cajetilla de tabaco. La víctima sufrió lesiones de las que también aportó parte facultativo.

Finalmente, el 5 de julio de 2026, a las 05:40 horas, en una céntrica calle, el ahora detenido atacó por la espalda a un hombre con una discapacidad reconocida, derribándolo al suelo para sustraerle una riñonera que contenía dinero y documentación personal, emprendiendo posteriormente la huida en bicicleta.

Durante la investigación, los agentes llevaron a cabo numerosas gestiones, entre ellas las manifestaciones de testigos así como la recuperación de parte de los efectos sustraídos. Asimismo, en el esclarecimiento de uno de los robos fue fundamental la colaboración de la Policía Local de Cangas.

El presunto autor fue detenido a las 14:00 horas del día de ayer. Tras la práctica de las diligencias policiales y de conformidad con lo establecido en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quedó en libertad una vez transcurrido el tiempo mínimo imprescindible de detención, al contar con domicilio conocido, arraigo social y comprometerse a comparecer ante la autoridad judicial siempre que sea requerido.

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La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones, especialmente durante las horas nocturnas, evitando transitar en solitario cuando se encuentre en una situación de vulnerabilidad y alertando de inmediato a los servicios de emergencia o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante cualquier hecho delictivo o comportamiento sospechoso.