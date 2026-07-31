Descartan reponer la traída de Palmás-Costa en Domaio con agua de Vigo en cisternas debido al diferente cloro
La directiva decidió cortar el suministro por las noches para lograr que suba el nivel en el depósito
Algo recuperó, pero sólo está al 20% de su capacidad
La traída vecinal de aguas de Palmás-Costa en la parroquia moañesa de Domaio, sigue a vueltas con el problema por la fuerte bajada del nivel de agua en el depósito que desde el miércoles impide beber el agua a los usuarios y que se iba a solucionar con la compra de 100.000 litros en camiones cisterna a la empresa concesionaria de la traída municipal de Moaña, Aqualia. La previsión era que este viernes llegaran las cisternas, pero desde la concesionaria, y tal y como señalan en la traída de Domaio, lo han descartado porque desaconsejan mezclar las aguas de una y otra red debido a la distinta cloración. La mezcla de cloros puede resultar perjudicial, señalan en la traída.
De todas formas y tras una segunda noche con el agua cerrada a los usuarios, desde las 24:00 horas hasta las 07:30 horas, el presidente de la traída manifiesta que el depósito se ha recuperado en parte con la entrada de 94 toneladas de agua en ocho horas. El trabajo es permanente por parte de la directiva de la traída que a primera hora de la tarde de este viernes estaba con un técnico en el depósito analizando la situación. El agua embalsada no llegaba al 20% de la capacidad y aunque empezaba el proceso de cloración, aseguraba que éste es lento, requiere de su tiempo y que se valorará como va la situación por la noche, con la traída nuevamente cerrada a las casas, para ver en qué momento los vecinos pueden volverr a beber el agua en sus grifos.
El presidente de la traída reconoce que durante el día el consumo, pese a estar limitado a 500 litros por vivienda y día, sigue siendo muy elevado y sale más agua de la que entra. Este viernes asegura que entraban 11.000 litros por hora procedente de los manantiales pero se dieron picos de consumo de 13.000, por lo que las conclusiones son claras y si los usuarios no cumplen las restricciones, el depósito no logrará recuperarse.
La traída se abastece de 13 manantiales y 3 pozos, pero no aportan más que 13 toneladas de agua por hora, además sólo de 2 o 3 que son los que más aportan, ya que los restantes o están muy bajos o secos a estas alturas del año.
Por el momento, la directiva de la traída ha decidido seguir con el cierre del suministro durante las noches para intentar aguantar el depósito y se ha comprobado que con esta medida se evita que se haga un uso excesivo del agua. Algunos usuarios aprovechan la noche, cuando no hay control, para usar aspersores o rellenar piscinas, en una actividad que está prohibida debido al tiempo de sequía que se vive. El presidente llama a la responsabildiad y que se cumplan las restricciones.
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