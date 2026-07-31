El Consello da Cultura recibe la petición para que el Cruceiro de O Hío sea BIC

La tramitación para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del Cruceiro de O Hío sigue su curso y el Concello de Cangas acaba de recibir la confirmación del gerente del Consello da Cultura Galega, Marcelino Fernández, de que ha recibido la resolución del pleno municipal a favor de esta protección.

Esta tramitación como BIC se puso en marcha en abril pasado cuando la corporación municipal aprobó por unanimidad en el pleno una moción del grupo municipal del PP en este sentido, tras detectar que no tenía protección. La portavoz popular, Dolores Hermelo, recordaba en la moción la importancia que la historiografía y la tradición conceden al Cruceiro do Hío, considerado una de las cimas de la escultura popular gallega. La obra, realizada en 1872, se atribuye al escultor Ignacio Cerviño Quinteiro. Se trata, según el texto, de “una obra excepcional tanto por su calidad técnica como por su riqueza simbólica”. Tallada en gran medida en un único bloque, recorre a través de múltiples escenas y figuras la historia de la salvación, desde el pecado original hasta la redención, culminando en el descendimiento de Cristo.

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En la defensa de la obra, destacaba el detallismo de las figuras, así como la expresividad y la capacidad narrativa del conjunto, como también su valor etnográfico, religioso y simbólico. A juicio del PP, alcanzar la declaración de BIC supondría dotar al monumento del máximo nivel de protección patrimonial en Galicia. La moción se aprobó meses después de que el cruceiro sufriera, en julio de 2025, la rotura de la escultura de Adán, situada junto a Eva a las puertas del paraíso, en el fuste del conjunto. La pieza apareció caída sobre el pedestal y se identificó a un vecino de Vigo como el presunto autor.