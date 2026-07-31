«Las canciones están para que cada uno las haga propias»

Ultraligera llega al SonRías Baixas de Bueu en uno de los momentos más dulces de su trayectoria. El grupo madrileño, que ha hecho de la intensidad y la honestidad dos de sus principales señas de identidad, continúa afianzándose como una de las bandas con mayor proyección del panorama alternativo nacional. Coque Fernández, su guitarrista, reflexiona sobre el crecimiento del proyecto, la conexión con el público y un directo que promete cada canción como una experiencia compartida.

Para ustedes, Matanza en el hotel marcó un antes y un después. ¿Qué cree que tiene para haber conectado con tanta gente?

Analizándolo con perspectiva, te puedo decir que es una historia muy narrativa, con imágenes muy claras. Creo que tiene un imaginario fácil para la gente, todo el mundo ha hecho su propio hotel, y se ha imaginado una historia, por eso ha funcionado tan bien. Fue una de las que dudábamos en meter en el disco, pero la verdad es que es la que mejor ha funcionado y estamos muy contentos con la decisión.

Con «Lapsus» parece que buscan un sonido más directo. ¿Sentían que era el momento de dar ese paso o simplemente fluyó?

Fue una necesidad de la banda y una personal. Tras la gira de Pelo De Foca, en la que hicimos aproximadamente 70 conciertos por toda España, vimos qué era lo que más le gustaba a nuestro público, y que lo que más nos molaba era tocar en directo. Habíamos mejorado técnicamente, encontrado un sonido más duro, y decidimos tirar por ahí, abandonar un poco la vertiente indie pop y hacer un disco de rock, que al final es lo que más nos mola.

Sus letras dejan mucho espacio a la interpretación. ¿Les gusta que cada uno encuentre su propia historia en ellas o creen que siempre hay un núcleo común entre todas ellas?

Creemos que hay un núcleo común, pero la gente te sorprende cuando empiezas a escuchar lo que significan las canciones para ellos, las historias a las que le van dando otro significado, del que tú igual ni te habías percatado, claro. Una vez que la canción ya pasa al público y la sacas, ya no es tuya, pero para eso están las canciones, para que cada uno las haga propias.

Muchas de sus canciones cuentan con diversas líneas de interpretación. ¿Escribirlas les sirve para entender lo que les pasa o es sencillamente una narrativa que les apetece contar?

Depende de la canción. No hay un esquema concreto ni un parámetro específico para hacerlas. Hay algunas en las que simplemente vomitamos nuestros sentimientos y energías, hay otras en las que en el propio proceso nos conocemos a nosotros mismos y sacando matices... No tenemos una fórmula clara para hacer todas las canciones. Cada una surge de manera independiente.

Ahora parece que se está incorporando más electrónica. ¿Cree que el rock está recuperando terreno o no se ha llegado a ir?

Creo que está recuperando terreno, evidentemente no es lo mainstream, eso lo es el urbano y demás, pero siempre hay un público. El rock no ha muerto y nunca va a morir porque en el mundo somos muchísimos millones de personas y a pesar de que lo mainstream sea lo que te ponen en la cara las radios, o lo que interesa a la industria musical que pete, es una música vacía que no te va a hacer replantearte absolutamente nada, no te tocan la sensibilidad.

¿Cuál es la canción con la que les sigue sorprendiendo la reacción del público?

«La basura», hay un momento en el que la gente se pone a cantar y yo siempre flipo con ese momento. A veces le damos el micrófono al público para que canten y dejamos que canten una estrofa o algún estribillo. Eso es acojonante, porque ves a 10.000 personas cantando el estribillo a pleno pulmón como en un estadio de fútbol, gritando una cosa que has hecho en tu local. Es flipante, te diría ese momento.

En el SonRías Baixas compartirán cartel con artistas de estilos diversos. ¿Les gusta esa mezcla?

Está bien que haya de todo porque así también te conoce otro tipo de gente que sino seguramente no lo haría... Si es un festival de rock, probablemente mucha gente no va a verte a ti, pero hay un grupo que les mola y tú tocas antes o después así que se quedan al concierto. Igual les gustas, y eso es una forma de que haya intercambio, de que no se queden en su núcleo.

Cuando lleguen a Bueu, ¿qué esperan encontrar en el concierto?

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Hombre, Galicia, hemos estado un par de veces por ahí. Estuvimos en abril y es un público que nos encanta, es un público rockero, no defrauda nunca. Desde la primera canción ya están arriba, no están expectantes ni te hacen dudar. Creo que tenemos una comunidad en Galicia y espero un volazo, la verdad. Encima, llevamos todos los fines de semana desde que empezó la gira con dobletes y tripletes, y justo el fin de semana pasado fue el único que tuvimos descanso, así que vamos a llegar con las pilas cargadas y con muchas ganas, la verdad.