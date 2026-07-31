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El centro Juan XXIII de Cangas amplía su capacidad con una ayuda de Ence

La Asociación asegura que se trata de un paso decisivo para atender a más usuarios

Centro Juan XXIII Cangas.

Centro Juan XXIII Cangas. / Fdv

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Cristina González

El centro ocupacional que la Asociación Juan XXIII tiene en Cangas ampliará su capacidad con espacios más accesibles, gracias a una ayuda recibida por la empresa de celulosa Ence. La Asociación expresa su agradecimiento por esta aportación «y reafirma su voluntad de seguir trabajando en la mejora continua de los servicios que presta en el municipio y en toda su comarca».

Añade que la ampliación supone un paso decisivo para poder atender un mayor número de personas y desarrollar nuevas actividades formativas, ocupacionales y de inclusión social. Gracias a esta colaboración, la Asociación podrá mejorar la atención individualizada, ampliar los programas de autonomía peronal y fortalecer actividades comunitarias

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