El gobierno local instala la cara de Castelao en todos los edificios municipales

El gobierno local de Moaña, del BNG, instala una imagen con la cara del político, ensayista, dibujante y escritor Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en todos los edificios municipales, comenzando por la puerta de entrada al consistorio y pasando por la Praza de Abastos. La representación parte de una obra del artista moañés Roberto Brañas.

La concejala de Memoria Histórica, María Ortega, asegura que con la imagen de Castelao se quiere hacer visible que «este gobierno se siente heredero de las ideas del rianxeiro, de su visión del país y de su firme compromiso en la lucha por las clases populares y contra las ideas reaccionarias que, por desgracia, algunos están reeditando». No en vano, la nacionalista vincula la instalación de esta pieza artística con el reciente 90 aniversario del golpe de Estado que derivó en la Guerra Civil en 1936 y llamó a «hacer memoria no solo del padecimiento de Castelao en el exilio, sino, y sobre todo, de sus ideas».

La obra original formó parte de la exposición «É Castelao, Bro!» que se pudo ver en el Concello Vello en el mes de diciembre.