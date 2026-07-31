Basura que mata

Los vecinos de Gandón, en Aldán, no se pueden creer que se les ofrezca un contenedor tan peligroso como el de esta imagen, con un hierro saliendo por fuera del recipiente que supone todo un riesgo, tanto para los que van a arrojar basura como para los que circulan por la carretera. Reclaman una solución antes de que ocurra una lesión.

Mario Rodríguez, notable ausencia en el pleno

Tenemos que decir que ayer echamos de menos en el pleno de Moaña al portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, al que tantas veces la alcaldesa, Leticia Santos, le llama al orden con la advertencia de expulsión y a la que tantas veces él la señala como la mujer del rodillo. Mario Rodríguez no pudo acudir debido a un viaje de urgencia a El Bierzo por enfermedad de un familiar. Pero nos dejó el mensaje de lo mucho que le hubiera gustado haber estado para poner los puntos sobre las íes con respecto al asunto del préstamo para el edificio municipal de Sisalde. Le deseamos a Mario una pronta recuperación de su familiar.

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Concentración en Bueu por el cierre de un parque

Es cierto que el festival SonRías revoluciona Bueu. Lo hace para bien por la cantidad de público que despierta el certamen y el movimiento en las tiendas, pero también para mal por el ruido y ahora también porque el Concello cerró el parque infantil de As Lagoas para uso del festival. Hay convocada una concentración para hoy a las 12:00 ante el consistorio por este cierre no anunciado.