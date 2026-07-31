Bastón hace reflexionar sobre la desaparición de los bosques con el fuego

El artista de la madera ha dado el salto de su Biblioteca das Madeiras do Mundo de la avenida de Ourense a la Capela do Hospital, en donde ayer inauguró la exposición «Narrativas diverxentes», con 29 piezas, 27 realizadas en distintas maderas y dos fotografías.

Agustín Bastón sigue jugando con las metáforas y alegorías para comprender e interpretar los árboles, a través de las memorias que aparecen en sus maderas y que "son luces que antes daban vida y que una vez que han dejado de ser árboles para convertirse en madera,s son devoradoas en el olvido".

Dentro de las piezas, hay títulos como «Deserto de silencio e desmemoria», una obra que ilustra el cartel de la exposición, con el que alude a un tema de tanta actualidad como la desaparición de los bosques con el fuego, como aumenta lo desértico y el silencio con el que responde la sociedad "demasiado callada e ignorando la responsabilidad".

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En la zona del altar de este espacio expositivo de Cangas, preside la exposición la pieza «Cren os cipreses en deus?», como alegoría de si los seres humanos creen en los árboles, que alimentan la sociedad con su oxígeno, representado por un ciprés devorado por el abandono y el paso del tiempo. Se cuestiona por qué no creemos en los árboles cuando son la principal fuente de alimento a través del oxígeno, sin el cual la vida en la tierra no sería posible. También ubica la pieza,el humanoide «O pastor», que representa a los que más vociferan, a gurús de la polítia y a líderes religiosos que quieren dirigir a la gente como un rebaño. Todas las obras van en esta línea de plantear cuestiones que lleven a pensar como "De mans dadas", "Pensador ilóxico", "Sinfonía dos bidueiros"!, "Narrativas rotas" o "Eruditos dos bosques". La muestra estará abierta hasta el 9 de agosto.