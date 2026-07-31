Aspamsim enseña el eclipse a los políticos locales

Hay una gran conexión entre la Asociación Astronómica de Cangas y la Asociación de Padres y Madres de Minusválidos Psíquicos de Morrazo (Aspamsim) que este viernes trató de reflejarse en un acto que tuvo lugar en la sede de este último colectivo y en el que participaron representantes del grupo de gobierno. Allí estuvieron la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, la portavoz del PSOE, Sagrario Martínez; la edil de Esquerda Unida, Aurora Prieto, y la concejala del BNG Xiana Abal.

Fue un acto en el que los usuarios de Aspamsim explicaron lo que iba a suceder el próximo 12 de agosto: el día del eclipse solar. Una de las usuarias explicó en qué consistía este fenómeno a través imágenes de cartón. Los invitados y los usuarios, así como los monitores se pusieron las gafas que hay que utilizar para ver el eclipse y se advirtió que antes que mirar hacia el sol para ver el fenómeno hay que ponerse las gafas. «Tal vez no me expliqué bien», dijo la usuaria que ofreció la charla. Todos contestaron que sí.

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El eclipse será parcial. El oscurecimiento será del 99.31% de l fotosfera y su máximo será a a las 20.0 horas. El inicio del eclipse solar será a las 19.22 . Será completo sobre las 21.18 horas. Desde la asociación astronómica se aconseja hacer la observación en dirección Oeste, el sol estará en un altura de 10º sobre el horizonte y se deben evitar montañas o arboledas próximos.