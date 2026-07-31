¿Quién actúa hoy en el SonRías Baixas?

EME DJ

Aportará diferentes estilos para animar el ambiente a la apertura de puertas. A las 17.00 horas en la Zona Gastro.

Ulex

Uno de los talentos gallegos de esta edición. A las 18.30 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

Chiquita Movida

Proyecto colectivo de actitud urbana. A las 19.20 horas en el Escenario Xacobeo 2027.

Rager

Una propuesta territorial de a edición. A las 20.30 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

Barry B

El burgalés se ha convertido en una de las voces más personales del momento. Configurando uno de los pilares del bloque artístico que refleja la riqueza creativa del momento actual cuenta con canciones como Una casa en el Teide, Silverado y Monster Truck e Infancia mal calibrada. De 21.10 a 22.30 en el Escenario Xacobeo 2027).

Sobrezero

Desde indie rock hasta electrónica. A las 22.30 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

Ultraligera

Rock ambicioso y enérgico. A las 23.30 horas en el Escenario Xacobeo 2027.

Kike Varela

Uno de los encargados de subir los ánimos. A las 00.45 horas en el Escenario Turismo Rías Baixas.

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Zahara Rave

Espectáculo inmersivo de techno. A las 01.45 horas en el Escenario Xacobeo 2027.