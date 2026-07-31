Abal culpa a la oposición de retrasar la liquidación de la deuda bancaria

Tras haber logrado pagar ayer el último plazo de la deuda bancaria que el Concello de Cangas tenía, en concreto, 13.000 euros con el Sabadell, la concejala de Facenda del Concello de Cangas, la nacionalista Xiana Abal, se mostraba satisfecha, pero lamentaba que se haya tardado más de lo que previa el gobierno, porque, afirma, la deuda se pudo haber pagado mucho antes.

Xiana Abal responsabiliza del retraso en convertir a Cangas en un Concello si deuda a la exalcaldesa y hoy única concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas. Recuerda que, nada más entrar el tripartito en el gobierno cangués, la concejala Victoria Portas se negó a pagar las facturas que estaban pendientes y que eran de su etapa. En este sentido, Xiana Abal evoca que su antecesor en el cargo, Óliver Álvarez, presentó a finales de 2023 u reconocimiento extrajudicial de crédito que Victoria Portas lo bloqueó, que fue cuando empezó a pedir que las facturas se segregaran por concejalías. También recuerda la posición de AV al presupuesto, aunque al final permitió su aprobación.

Xiana Abal está convencida de que desde el gobierno se realizó una buena gestión de las cuentas y del presupuesto, se ajustó el pago medio a proveedores y se cumplió con la estabilidad presupuestaria. «Hubo que esperar tanto porque la oposición lo único que hizo fue bloquear nuestro propósito de sanear las cuentas». Recuerda cuando el año pasado se pudo liquidar la deuda completamente y el Partido Popular y AV no quisieron, solo porque se liberaba un dinero que se iba a poder invertir en Cangas, a través de los remanentes. de tesorería tesorería. «Ese solo mirar por el beneficio electoral, en lugar de por el bien de Cangas. Y esto se pude volver a repetir, sin en el pleno extraordinaria de agosto bloquea el uso de los remanentes de tesorería (ahorro municipal) para realizar las obras. De momento, no sabemos aún la fecha de la convocatoria porque los técnicos tienen que terminar los proyectos de las obras que se piensan financiar con los remanentes. Hay que recordar que el pleno es quien autoriza el uso de los remanentes, pero es condición indispensable que antes se haya liquidado la deuda bancaria».

Xiana Abal revela que la liquidación de a deuda va a permitirá que ahora el Concello disponga de algo más de un millón de euros para invertir o destinarlo a servicios públicos».

La concejala de Facenda el Concello de Cangas afirma que ahora lo único que falta por pagar es el último plazo de la deuda contraída por el convenio de Promalar, que supone 300.000 euros al año, algo que como manifiesta la concejala Xiana Abal fue una herencia del Partido Popular.

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Xiana Abal agradece el trabajo de los técnicos de Intervención y Tesorería, que ayudaron a poner punto final a una situación que llevaba décadas. Un concello saneado supone inversiones.