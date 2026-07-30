Unión de las plataformas de Cangas y Moaña por la sanidad

Representantes de A Voz da Sanidade de Cangas y de la Plataforma de Sanidade de Moaña mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo con el objetivo de coordinar actuaciones y reforzar la colaboración entre ambos colectivos «en la defensa de la sanidad pública en O Morrazo».

Durante el encuentro se acordó trabajar de forma conjunta en próximas movilizaciones que se desarrollarán tanto en Cangas como en Moaña. Entienden que los problemas que afectan a la atención sanitaria son comunes «y requieren una respuesta unitaria, coordinada y firme por parte de la ciudadanía».

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Ambos colectivos decidieron organizar un acto conjunto a mediados de septiembre para denunciar «las múltiples carencias y padecimientos de los vecinos como consecuencia del progresivo deterioro de la sanidad pública». Hacen un llamamiento «a la participación de la ciudadanía» en las protestas que convoquen.