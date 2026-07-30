El proyecto de auditorio y de residencia de mayores, en el pleno de Moaña

La corporación de Moaña celebra hoy, a las 20.00 horas, la última sesión plenaria del curso político antes del parón de agosto. Se tratarán varios temas importantes para la Moaña del futuro. El primero es el proyecto del Concello para construir en la parcela municipal de Sisalde un edificio con un auditorio y 10 viviendas de alquiler social. El gobierno local, del BNG en mayoría absoluta, trata de aprobar la adjudicación de las obras en un punto y de rubricar el préstamo bancario de 7,3 millones de euros en otro de los puntos de acuerdo.

A mayores, los colectivos que en los últimos meses manifestaron su oposición al proyecto de una residencia de mayores de un promotor particular en el Monte do Carrachal presentaron también una moción en la que piden instar al Concello a una modificación puntual del PXOM para cambiar la clasificación de la parcela de suelo rústico de especial protección agropecuaria a zona verde del sistema general.

La moción la promueven los colectivos vecinales Praia-Seara y Tirán, la Asociación Cultural Rialdarca, Luita Verde y Galiza Atlántica e Verde. Por otro lado, la Plataforma Rialdarca Protexe o Corazón presentó 533 firmas por el registro del Concello para respaldar la moción. Muestran preocupación porque el proyecto se ubica en el entorno del río Rialdarca que «representa una vía de comunicación peatonal, verde y segura. Un verdadero refugio climático, una reserva hídrica y un espacio de tranquilidad y disfrute social», entre otros argumentos. Insisten en pedir una residencia «pública» y en una parcela alternativa.

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Entre los otros asuntos del orden del día está la aprobación de los días del Carmen y San Martiño como festivos locales de 2027 y una moción del PP para habilitar un aparcamiento público en los terrenos de la antigua Lestón.