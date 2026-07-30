Moaña se exhibe su cultura marítima y extiende «Días de Mar» todo el mes de agosto

Agosto es sinónimo de cultura marítima en Moaña con la celebración de las actividades englobadas en el programa «Días de Mar», que cada año crece y ya se prolonga durante todo el mes. Ayer el Concello presentó el evento con representantes de colectivos colaboradores como Aferróns, Devanceiros do Mar, el puerto deportivo Moaña Mar, la Asociación Sueste, las corales y la Asociación Jazz de Moaña.

Días de Mar arranca este sábado 1 de agosto con el XX Campionato de Pesca Deportiva en A Mosqueira por la mañana y con un concierto en el Palco da Música desde las 21.30 horas. Actúan primero Sanjurjo, Dopico e Cardalda y después Sés. El domingo el protagonismo será para la Festa do Mexillón en Reibón y la Festa da Cultura Cubana en A Xunqueira. La Xuntanza de Embarcacións Tradicionais comienza su XXI edición. Habrá salidas a navegar en e l galeón «Eliseo» con música a cargo del gaiteiro y socio de Sueste Juan Pena Costas. Las navegaciones serán del lunes 3 al sábado 8 de agosto, día en el que se celebra el gran encuentro de embarcaciones tradicionales. El lunes las Carpinterías da Seara acogen también la proyección del documental «O reto astrolabio», el miércoles y el jueves, por su parte, el Palco da Música acoge dos jornadas del Festival de Habaneras a las 20.30 horas.

El cartel de esta edición. / | FdV

Las noches del 7 y 8 de agosto contarán con el X Festival de Jazz en A Xunqueira. El miércoles 12 empieza la exposición «Sete mares, mariñeiros de ferro en barcos de pau» que estará un mes en las Carpinterías da Seara.

La programación incluye la Travesía a Nado do Fisgón el sábado 15 de agosto desde las 10.00 horas y, el mismo día, una Festa Popular de Bronlle con numerosas actividades en la carballeira de Meira. La Feira do Mel será la protagonista el 16 de agosto, la feria de adopciones de la Protectora de Animais y el Festival Folclórico de Domaio se desarrollarán el día 29 y el resto del mes estará salpicado de verbenas como la de A Peregrina, San Lourenzo, y Samertolaméu.

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En la presentación estuvieron presentes Diego Seixo, como autor de la fotografía que protagoniza el cartel, y Manuel Esteban, autor del texto que completa el cartel y que se contiene en su libro «A lei do mar».