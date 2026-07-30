Moaña inicia la adjudicación del auditorio y firma su crédito por 7,3 millones en un pleno "histórico" para el BNG y con el PP negándose a "ser cómplice de un error"

El proyecto de edificio municipal en Sisalde con un auditorio en sus plantas bajas y 10 pisos de alquiler social en las altas saldrá adelante y las obras comenzarán este mismo año. Y es que el BNG, que gobierna en mayoría absoluta, aprobó en el pleno de este jueves tanto el inicio del proceso de adjudicación de las obras sobre el terreno como la firma del crédito con el BBVA, por un importe de 7,3 millones de euros a pagar en 15 años, para poder financiar toda la construcción. El PP fue la voz de la oposición a esta medida ante la ausencia, por asuntos familiares, del edil del PSOE Mario Rodríguez.

Alfonso Piñeiro, portavoz del PP, calificó el proyecto de auditorio de «error histórico que, por un capricho, va a hipotecar a todos los moañeses por más de una década y va a hipotecar también la cultura de Moaña». Explicó el voto en contra de su formación en que «el PP no va a ser cómplice de esta animalada».

Piñeiro tildó de «sala de conciertos» el auditorio previsto de 395 butacas y esgrimió el primer proyecto con 500 plazas. Recordó que la Xunta considera «incompatible un edificio con viviendas sociales y uso cultural, por eso no lo financia».

Alfonso Piñeiro entiende que se apuesta por una «sala de conciertos» de 395 butacas «por un capricho»

Muy distintas son las sensaciones desde la bancada del BNG. La portavoz nacionalista, María Ortega, puso en valor en su intervención que el auditorio será «fruto del trabajo de muchos años». Considera la obra «un proyecto estratégico y profundamente social» por las viviendas públicas. También la alcaldesa, Leticia Santos, habló de «proyecto histórico» y recordó a los exdiles de Urbanismo y Mobilidade Odilo Barreiro (BNG) y Rodrigo Currás (PSOE) por su trabajo para sacar adelante el futuro inmueble.

Ortega considera que llamar «sala de conciertos» a la futura dotación cultural es «una descalificación sin ningún rigor técnico, olvidando que cuando el PP gobernaba prometía una financiación de la Xunta que jamás llegó».

Ante las quejas por el crédito, la regidora reconoció que «vamos a hipotecarnos, pero para construir un edificio que va a ser patrimonio de todos los vecinos. Cuando llegamos al gobierno Moaña estaba hipotecada en pagar facturas y deudas», alega. Esgrimió también los usos múltiples del renovado Concello Vello alegando que eso demuestra «que puede haber edificios multifuncionales».