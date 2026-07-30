Klubers Festival, 12 horas de música electrónica en Domaio

La música electrónica se adueña de la gran explanada del Mirador da Fontenla en Domaio este sábado 1 de agosto. En este balcón natural sobre la ría de Vigo se celebra la primera edición del Klubers Festival, con dos escenarios en un solo día y 12 horas ininterrumpidas de sonido, desde las 16.00 hasta las cuatro de la madrugada.

Klubers Festival estará encabezado por tres nombres de primer nivel dentro de la escena house internacional: El madrileño Chus, creador del reconocido iberican sound; Anthony Godfather, impulsor del denominado latin tech; y el alemán Kurd Maverick, autor de éxitos internacionales como «Love Sensation 2006».

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El cartel lo completa otro de los nombres emergentes de la escena internacional: el venezolano Gustavo Domínguez. A ellos se unen algunos de los artistas más representativos del «universo Klubers» como Animal Picnic, Nolek, Dani Villa, Cristina Penelas, Emanei, Neho, Saúl Guanda y Mario Vice, el impulsor del festival. Así, uno de los escenarios dará visibilidad a nuevos talentos de la escena gallega. Habrá autobús desde Vigo y desde Cangas.