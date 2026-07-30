Este año el SonRías Baixas de Bueu suma un estreno esperado: el de Alcalá Norte. La banda madrileña aterriza esta noche a las 23.10 horas con la intención de sumar un nuevo capítulo a un verano repleto de festivales. Después de un año marcado por el reconocimiento de crítica y público, Álvaro Rivas repasa el presente del grupo y las expectativas con las que afrontan esta cita.

En muy poco tiempo han pasado de tener un público muy específico a encabezar festivales, ¿qué es lo que más ha cambiado en ese tiempo?

La gran diferencia es habérnoslo tomado de manera profesional. Antes era una broma, ni siquiera soñábamos con que después de esa etapa llegase esta, te señala el dedo de la fortuna y pasas a funcionar como una empresa que tiene que cumplir con sus objetivos, y uno de ellos es sonar bien. Recuerdo que en la etapa de profesionalización, nuestro manager nos decía “Chicos, tenéis que ensayar para sonar bien”, y creíamos que estaba exagerando, pero no.

¿Tienen miedo de convertirse en algo muy distinto de lo que era Alcalá Norte inicialmente?

No, miedo ninguno porque ya pasó, ya no hay ningún interés en preservar algo ingenuo y puro. Es decir, fue una cosa nacida de la pura ilusión y que envolvía una amistad de hace década y media. Ahora es un proyecto empresarial y se trata de ver hasta donde lo sostenemos.

¿Qué tal están viviendo ese cambio?

A mí no me ha hecho gracia, la verdad. Me costó lidiar con que se convirtiese en algo que escapa de nuestro control y que se ha trasladado al ámbito de la responsabilidad contractual. Es cierto que cuando te abstraes siguen existiendo unas letras con unos acordes por debajo. Ahora hemos grabado el segundo disco, y escuchándolo pensé: “Bueno, pues está guapo y me lo he pasado bien, así que no será tan grave”.

En sus letras hablan de una forma muy concreta de mirar Madrid, ¿les sorprende que alguien de Bueu pueda sentir esas historias como propias?

Pues sí, bastante, y eso muestra la poca perspectiva que teníamos al principio. Yo hacía esas canciones para mis compañeros del cole y mis tíos, me esmeré en que le gustasen a ellos. Y como hay gente de Bueu que las canta he pensado en seguir haciéndolo igual, así que creo que en el segundo disco hay doble ración de nuestro barrio.

Se les ha relacionado mucho con el post-punk, pero su música va hacia muchas direcciones. ¿Cómo definiría ahora mismo el sonido de Alcalá Norte?

En el segundo disco hay dos canciones y media, si no tres, de heavy metal bastante ortodoxo. El post-punk ha quedado relegado a un par de temas concretos que son bastante fáciles de catalogar. La verdad es que yo de esto poco puedo contar, pero agradezco mucho a Carlos, el guitarrista, que sabe hacer que no nos desvinculemos de esa etiqueta de post-punk.

¿Cree que el éxito de grupos como Alcalá Norte refleja un cambio en la escena y un regreso del interés por las guitarras e instrumentos?

Hay algo de eso. Yo creo que viene de que los conciertos son más divertidos cuando tienes una banda delante. De hecho, últimamente he visto artistas de géneros, que realmente se suelen cocer con un productor y una voz, que en el directo apuestan por rodearse de muchos instrumentos para que luzca y mole más. Creo que a todo el mundo le mola más eso que 10 bailarinas y una persona cantando con una pista sonando por detrás.

El SonRías Baixas cuenta con un público muy concreto. ¿Qué esperan encontrarse?

A mí me mola porque me gusta esa parte de Galicia. Mi madre era de por allí y siempre siento una cierta conexión con mis orígenes cuando estoy por la zona, es lo que más me emociona. Por otra parte me cuesta empatizar con la figura del festivalero porque es una actividad que soy incapaz de incorporar en mi día a día. Espero que sean gente más abierta que yo, y aunque a priori les pueda parecer que somos unos escandalosos, pues que digan: “Bueno, a ver si me molan”. Sé que muchas de nuestras canciones son fácilmente consumibles por cualquiera, y espero que las extrañas pintas que tenemos no los echen para atrás.

Comparten cartel con bandas bastante diferentes a sus ritmos habituales. ¿Les gustan los festivales en los que conviven tantos estilos diferentes?

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Es que un festival que fuese más centrado en bandas de heavy metal de las que le molan a Barbosa podría ser un capricho que nos diéramos, y sería para Alcalá Norte y sus amigos, pero no es viable. Este cartel es justamente a lo que más acostumbrados estamos, al típico cartel de festi indie. Entonces, yo le doy las gracias a quien quiera considerar a Alcalá Norte como una banda indie.