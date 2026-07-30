Continúa por Areacova la señalización para prohibir aparcar en las playas

El gobierno tripartito de Cangas sigue trabajando en la señalización con vallas y cintas de prohibido aparcar en los accesos a las playas del municipio con el fin de que haya una buena convivencia entre visitantes y vecinos, tal y como señala la alcaldesa, Araceli Gestido. No hay que olvidar que al menos en un día de sol y de playa pueden entrar unos 4.500 vehículos por la Autovía do Morrazo hacia Aldán y O Hío para dirigirse a los arenales y eso supone un importante problema de aparcamiento que no tiene fácil de solución si no hay aparcamientos suficientes o los famosos leiraparking que la Hacienda Pública se fue cargando por la necesidad de dar a sus titulares de alta y tributar.

El gobierno local optó por intentar señalizar la prohibición de aparcar en el mayor número posible de playas, consciente de que no puede llegar a las 32, como asegura la edil de Obras, la socialista Sagrario Martínez, pero indica que la medida con las instaladas hasta ahora va funcionando y de hecho pidieron ahcer lo mismo en Areacova en donde fueron colocadas ayer las vallas y la señalización, como días atrás en Pinténs.

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Estas vallas se suman a la colocación de pedrolos en línea que el Concello fue colocando en los accesos a los arenales de Areamilla, Santa Marta, Vilariño o Nerga que impiden estacionar. Sagrario Martínez asegura que la medida funciona y salvo en Santa Marta en donde hubo un pequeño problema con el chiringuito, que se resolvió ya que las piedras no le permitían descargar, todo está funcionando por el momento.El mes de julio ya prácticamente está rematado y ahora falta enfrentarse a la prueba de algodón que supone agosto, con la previsión de la gran avalancha de visitantes. El problema de tráfico a las playas también se sigue produciendo en el mar con la avalancha de yates en playas en donde hay cupo de fondeo.