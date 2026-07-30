Patrimonio
El concello acelera los trabajos para rehabilitar el lavadero de Trasouto
El alcalde de Bueu, Félix Juncal, y el concejal de Obras, Celso Dopazo, visitaron ayer las obras para la rehabilitación del lavadero de Trasouto, que ya han concluido sus trabajos iniciales y están pendientes ahora de las actuaciones de carpintería.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 25.589 euros y será financiando con cargo a los remanentes del Plan +Provincia. Las actuaciones contemplan la limpieza y desbroce de todo el entorno y la demolición de la cubierta para que sea sustituida por una nueva estructura en madera serrada y teja. También la revisión de todos los elementos de cantería y las losas, a fin de evitar las pérdidas de agua, además del cambio de la tubería actual por una de acero inoxidable.
Desde el concello se pone hincapié en una actuación que supone «seguir mejorando el patrimonio etnográfico municipal» y que da respuesta a una reclamación de los vecinos de la zona.
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