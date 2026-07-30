El concello acelera los trabajos para rehabilitar el lavadero de Trasouto

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, y el concejal de Obras, Celso Dopazo, visitaron ayer las obras para la rehabilitación del lavadero de Trasouto, que ya han concluido sus trabajos iniciales y están pendientes ahora de las actuaciones de carpintería.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 25.589 euros y será financiando con cargo a los remanentes del Plan +Provincia. Las actuaciones contemplan la limpieza y desbroce de todo el entorno y la demolición de la cubierta para que sea sustituida por una nueva estructura en madera serrada y teja. También la revisión de todos los elementos de cantería y las losas, a fin de evitar las pérdidas de agua, además del cambio de la tubería actual por una de acero inoxidable.

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Desde el concello se pone hincapié en una actuación que supone «seguir mejorando el patrimonio etnográfico municipal» y que da respuesta a una reclamación de los vecinos de la zona.