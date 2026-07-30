El camping del SonRías Baixas es más que un lugar donde dormir

El SonRías Baixas en Bueu empezó mucho antes del primer acorde. Durante toda la jornada de hoy, decenas de grupos de amigos fueron ocupando el camping entre reencuentros, colas para recoger las pulseras y el ir y venir de carros, neveras, tiendas de campañas y toldos. Todo, con la vista puesta en el inicio de los conciertos, que arrancaron a las 20.00 horas con Duendeneta Dilleis, seguidos por Veintiuno, y, en breves instantes, Juventude, Alcalá Norte y Hoonine.

Inicio del concierto de Veintiuno hoy a las 21.10 horas. / Gonzalo Núñez

El pistoletazo de salida se dio a las 12.00 horas con la apertura de la recogida de pulseras en la plaza Massó. A partir de ese momento, los asistentes llegaron de forma escalonada para canjear sus entradas y poder acceder al camping, donde comenzaron a instalarse de cara a un fin de semana lleno de música.

Entre banderas LGTBIQ+, burbujas y los últimos detalles para personalizar al completo su parcela, Ángel Currás, más conocido en redes sociales como @oveyanejra, explicaba que el camping es una parte imprescindible de la experiencia. Junto a Manuel Vázquez, aseguraba que llevan repitiendo la experiencia desde 2022, ya que lo utilizan como un espacio de encuentro anual con sus amigos de Vallecas (Madrid), llegando a juntarse hasta 12 personas en total. “Todos los años cuando acaba ya estamos pensando en volver el año que viene para juntarnos aquí”, afirmó Currás. Por su parte, afirman que el día más potente del festival es el sábado, ya que esperan con ansias los conciertos de La M.O.D.A. y La Pegatina.

Esto encaja perfectamente con lo que trasladó la Oficina de Turismo ayer por la mañana previamente al inicio del SonRías Baixas. Aseguraban que el desembarco de turistas era notorio, sobre todo desde lugares con Madrid, Extremadura y Castilla y León. Añadían que en su gran mayoría se quedaban los tres días de festival, y en el caso de no hacerlo, sería por tan solo uno de ellos. Por otra parte, además de disfrutar de la música, dichos turistas buscan otro tipo de ocio relacionado con el patrimonio cultural y natural, ya que además de considerar Bueu como un enclave natural para tomar el sol, consideran que puede ofrecer una gran variedad de actividades culturales.

Carmen Gómez: «El SonRías tiene un ambiente enxebre y diferente» / Gonzalo Núñez

Sentados a la sombra, con las tiendas preparadas, la música sonando desde un altavoz y disfrutando de las primeras horas en el camping, Carmen Gómez y sus amigos esperaban con ansias el comienzo de los conciertos de hoy. Ella y sus compañeros aseguraron que la calidad del evento no sólo se basa en la música, sino que también en el ambiente de grupo y la cercanía con las playas que ofrece el municipio morracense. El festival es una de sus paradas obligatorias desde hace 4 años debido a que tiene un “ambiente enxebre” y “diferente” a los demás, lo que les convence para repetir año tras año. Por su parte, eligen esta opción porque “los primeros años era gratis y ahora pues ya seguimos”. Esperan ser un total de 10 personas una vez asentados.

Rodrigo Silveira y Andrea Vázquez-Palacios: «Nos recomendaron el festival, dicen que está muy bien» / Gonzalo Núñez

Con los martillazos aún resonando para fijar la tienda al suelo, y mientras terminaban de levantar la que sería su casa durante los próximos días, Andrea Vázquez-Palacios y Rodrigo Silveira hicieron un alto para explicar que el SonRías Baixas es una de las experiencias que no se querían perder este verano: “Nos recomendaron el festival, decían que estaba muy bien”. Andrea y Rodrigo, junto con su grupo de amigos, suman un total de 5, y decidieron que lo mejor para esta ocasión festivalera era optar por alojarse en el camping debido a los completos del resto de opciones. Incluso comprando las entradas antes de descurbrir cuáles serían los artistas que participarían en esta 23ª edición, no fueron capaces de encontrar alojamientos por la zona debido al impacto turístico de los meses de verano en el Concello de Bueu, y a la afluencia que trae consigo el festival.

El incremento del uso de la zona de acampada del certamen, además del ambiente, los amigos y el disfrute, también se debe al lleno de apartamentos y casas rurales o de turismo, ya que durante este fin de semana se encuentran todas completas debido a la gran afluencia.