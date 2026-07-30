Beluso se suma a O Hío y valora pedir que Cabo Udra se excluya como lugar de observación del eclipse

La Comunidad de Montes de Beluso, en Bueu, sigue los pasos de los compañeros de O Hío, en Cangas que han solicitado al Concello que tramite ante la Xunta de Galicia la petición de que el entorno de la Caracola y aparcamiento de Donón, en la Costa da Vela, queden como lugar excluido para la observación del eclipse solar del próximo día 12 de agosto. Alegan riesgo de incendio y las protecciones ambientales que tiene el entorno como espacio de Red Natura 2000. Beluso, que hoy reúne a su junta rectora para tomar una postura definitiva, es partidario que Cabo Udra quede también excluida como lugar de observación. En mayo el Concello de Bueu había trasladado a la Xunta como posible punto de observación el entorno de Cabo Udra para que lo informara y sí que aparece.

Una representación de la Comunidad de Montes ya se reunió este miércoles con la concejala de Turismo y Promoción Económica, Silvia Carballo, que se encarga de la gestión del eclipse en el Concello, para trasladarle esta petición de exclusión, pendiente del acuerdo que adopte hoy la junta rectora.

Los comuneros esgrimen similares argumentos que los de O Hío, ya que se encuentran casi en la misma situación, dentro de Red Natura 2000. La presidenta de la Comunidad, Raquel Bermúdez, reconoce que el espacio comunal de Udra ya sufrió dos incendios este verano y que un efecto llamada como lugar de observación del eclipse solar, puede poner en peligro la conservación y protección de este monte, que es el fin último de la Comunidad: «¡Ya nos gustaría tener mucha gente en el monte si es cívica, que lo quiera y se involucre!», exclama la presidenta que reconoce también que no quieren ser el enemigo de nadie, pero no creen que Udra debe ser convocado como lugar de observación.

Lo que no entienden es por qué se eligió sin comentarlo con ellos como titulares de los terrenos, ya que hay mucha logística de seguridad y de coordinación en torno a una actividad como esta. La concejala descartó ayer realizar declaraciones a la espera de que los comuneros mantengan la reunión.

Fue en mayo cuando el Concello seleccionó Cabo Udra como punto de observación. Se vivía un momento de euforia y promoción de Galicia para atraer turismo con este fenómeno astronómico, que ahora está descubriendo sus pros y contras, relacionadas con seguridad y protección del medio ambiente, por si la observación atrae a una avalancha. Por aquel entonces, el Concello confirmaba con prudencia que se estaba en contacto con Xunta, Subdelegación del Gobierno y Diputación para perfilar un dispositivo especial que permita seguir el eclipse y garantizar la seguridad. Carballo aseguraba entonces que una vez obtenido el permiso con la Xunta, el siguiente paso sería mantener una reunión de trabajo con los comuneros. El anuncio esta semana por parte de la Delegación del Gobierno de que había lugares excluidos como puntos de observación, hizo saltar las alarmas en O Hío y también a sus vecinos de Beluso.

José Couso en una observación con su telescopio en Cangas. / Fdv

El cangués José Couso llevará su telescopio motorizado a Punta Balea

Frente a las aglomeraciones por quedadas a través de las redes sociales para seguir el eclipse solar, las personas más especialistas en astronomía están organizando sus observaciones que no arrastren a una multitud como las que se quieren evitar en la Caracola de Donón o en Cabo Udra, que ya son lugares habituales de reunión para ver los atardeceres en la comarca y en donde el eclipse puede tener un efecto multiplicador.

En Cangas, el fotógrafo aficionado y especializado en astronomía, José Couso, que tiene la web Starligh Galicia a donde sube sus fotografías de observación de los fenómenos astronómicos, está organizando la observación del eclipse en Punta Balea en Cangas. Hasta un punto que irá desvelando a su grupo de seguidores, desplazará su telescopio motorizado y el trípode con cámara para que las personas que acudan puedan ver el eclipse. Couso realizará un vídeo del tránsito de la luna por delante del sol. También tiene previsto llevar otra cámara y gafas de protección para verlo con seguridad.

Por lo que respecta al control de la gente en la zona de la Caracola de Donón, el presidente de los comuneros de O Hío asegura que será algo de lo que se encarguen las fuerzas del orden con las que el Concello de Cangas está coordinando la seguridad. Sí que insiste en que desde la Comunidad se ha pedido que la zona figure en esa relación de lugares excluidos que publicó la Delegación del Gobierno y de la que conocieron a través de los medios de comunicación. Quieren evitar problemas por incendios o accidentes por caídas.

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La alcaldesa, Araceli Gestido, asegura que primero habrá que esperar a que se acepte como lugar excluido. De todas formas, señala que ya tienen preparado el dispositivo de seguridad y se seguirá la misma hoja de ruta. Si lo declaran, añade, "habrá que impedir el paso, y no será tan difícil controlar las entradas porque es el final de la península".