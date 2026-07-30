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Beluso acoge la quinta edición del Encontro da Cultura Popular Galega

La cita tendrá lugar el sábado 8 de agosto en la plazoleta de la parroquia buenense

Un momento de la presentación del evento, esta mañana en Beluso.

Un momento de la presentación del evento, esta mañana en Beluso. / FDV

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César Collarte

Bueu

La Asociación Cultural Novos Ventos de Beluso y el Concello de Bueu organizan de forma conjunta la quinta edición del Encontro da Cultura Popular Galega, que tendrá lugar durante toda la jornada del sábado 8 de agosto en el aparcamiento de la plazoleta de Beluso.

La cita fue presentada hoy por representantes de Novos Ventos y por la teniente de alcalde, Isabel Quintás y por la concejala de Cultura, Carmen García, quien destacó la apuesta del evento «por nuestra música, generando una jornada para compartir en familia».

Los actos darán comienzo a las 11 horas con la apertura del mercado de artesanía. A continuación habrá una sesión de zumba con Sole y la presentación del libro «Soy Adverbio», de la poeta viguesa pero con raíces en la parroquia Laura Mora Lamosa. Durante la mañana también está prevista la actuación de la Asociación Grupo Folk Carballido.

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Por la noche, a partir de las 21 horas, habrá actuarán los grupos Lembranzas da Ría, Proxecto Balea, Novos Ventos y la Coral Polifónica de Beluso, y Lus de Torreiro.

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