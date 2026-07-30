La Alameda de Cangas se llena de campos de petanca a favor de la Asociación Española contra el Cáncer

El Campeonato Solidario Abierto de Petanca de Cangas, que organiza la delegación de la Asociación Española contra el Cáncer en esta localidad, no para de crecer y en esta octava edición, que se celebra este sábado y domingo- 1 y 2 de agosto- en la Alameda Vella, se han inscrito 36 equipos, ocho más que la última edición, y quedaron entre 6 y 7 en lista de espera. La organización ha acondicionado la alameda con 14 campos para que los jugadores, procedentes de diferentes rincones de la provincia de Pontevedra, muestren sus habilidades con la petanca en un campeonato que es solidario, que sirve para recaudar fondos, pero en el que también a los participantes les gusta ganar y ayuda a dar vida al pueblo y también a la gente, que sale de casa y encuentra su sitio haciendo deporte.

El campeonato fue presentado en la mañana de este jueves en el Concello de Cangas, en un acto en el salón de plenos con todos los trofeos y medallas que se entregarán, presidido por la teniente de alcaldesa de Cangas, Sagrario Martínez; junto al edil de Deportes, Eugenio González; el responsable de la agrupación de la AECC en Cangas, Raúl Cerna; y representantes del gobierno del Concello de Moaña, que colabora también y aporta uno de los trofeos en forma de ballena, realizado por usuarios del centro ocupacional Juan XXIII. De Moaña estuvieron el edil de Deportes, Rubén Viéitez, y el edil de Xuventude, Kevin González.

Cerna explicó que Cangas ha dejado de ser junta para convertirse en delegación, debido al nuevo protocolo de la AECC para municipios de menos de 35.000 habitantes, pero mantiene los mismos servicios. El responsable local de la asociación indicó que este tipo de actividades no sólo son solidarias para recaudar fondos para la investigación del cáncer, a la que la asociación en España entregó 14 millones de euros en 2025; y financiar los servicios de ayuda a pacientes y familias, si no para visibilizar la asociación y lo que puede ayudar. Recordóque desde la agrupación se ayuda a buscar hospedaje en caso de nan consulta fuera de la localidad, se pagan viajes a personas sin recursdos o se facilitan camas, entre otros servicios. También indicó que la gran mayoría de los fondos se consiguen a través de las aportaciones de socios y añadió que se necesitan más.

Sagrario Martínez elogió la dedicación de Raúl Cerna "que siempre está al pie del cañón" con una asociación muy necesaria porque en todas las familias "hemos vivido casos de esta enfermedad y es importante tenerlos para acompañarte y dar fuerzas". Aseguró que la petanca no sólo reúne a gente mayor, sino también a jóvenes y que es un juego con estratregia, que tiene más miga que tirar bolas. Por su parte, Eugenio González recordó que Cangas es una villa olímpica y que cuanto más deporte, mejor, que un día petanca, tiro á chave o tenis de mesa "generan movimiento y la gente encuentra su sitio haciendo deporte".

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Las partidas serán el sábado, de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas y el domingo, de 09:00 a 12:00. La organización ya ha previsto 40 cajas de agua para saciar la sed en estos días de calor.