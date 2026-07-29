El tripartito muestra su total confianza a Iglesias tras figurar como investigado

El gobierno local quiso demostrar que era una piña, que la decisión del Tribunal de Instancia de Cangas de llamar al concejal del BNG Antón Iglesias a declarar en calidad de investigado en el caso del ciberataque contra el Concello de Cangas que tuvo lugar el 18 de mayo de 2023. El tripartito (BNG, PSOE y EU) quiso ofrece ayer la imagen de que no hay fisura en su seno por los últimos acontecimientos, a la vez que manifiesta su absoluto respecto al procedimiento judicial actualmente en curso y su disposición a seguir colaborando con la administración de Xustiza, como, asegura, hizo desde el primer momento, facilitando toda la documentación e información requerida.

Explica el tripartito que los hechos a los que se refiere el procedimiento se remonta a los primeros meses del actual mandato, cuando el nuevo ejecutivo asumió la responsabilidad de gobernar un Concello en una situación administrativa y económica sin precedentes. Después de sufrir el 18 de mayo de 2023 un ciberataque, cuando era aún alcaldesa Victoria Portad y teniente de alcalde Mariano Abalo, miembros ahora de Alternativa dos Veciños, formación que está personada en la causa, «dejan para el nuevo gobierno el reto de reiniciar una administración municipal con la contabilidad inutilizada, que no podía hacer pagos, que iba a perder un millón de euros de las aportaciones del Estado y de subvenciones y con una organización interna que comprometía por completo al funcionariado del Concello de Cangas y a la correcta prestación de los servicios públicos, ademá con la posibilidad de que se vieran comprometidos los datos de todos los ciudadanos del municipio».

Desde el gobierno local se asegura que asumió desde el primer día su responsabilidad de devolver estabilidad y normalidad a la institución, que todas y cada una de las decisiones adoptadas en este contexto respondieron al ejercicio de las competencias de gobierno, al interés general de los vecinos y al estricto cumplimiento de la legalidad, contando en todo momento con el asesoramiento y con el aval de los servicios técnicos municipales.

El ejecutivo local aprovecha para expresar su total respaldo a los trabajadores y municipales y los servicios técnicos del Concello, cuyo rigor y profesionalidad permitieron afrontar una situación de enorme complejidad. «Del mismo modo, expresa su apoyo al concejal afectado». Desde el tripartito se subraya que el concello colaboró desde el primer momento con la administración de justicia y continuará haciéndolo con absoluta transparencia, lealtad institucional y respeto al procedimiento, con la convicción de que este permitirá acreditar a plena corrección de las actuaciones desarrolladas.

Mientras tanto, el gobierno municipal anuncia que continuará desempeñando sus responsabilidades con total normalidad, manteniendo el mismo compromiso, dedicación y responsabilidad que guiaron su acción desde el inicio del manato, «centrando todos sus esfuerzos en seguir mejorando los servicios públicos y defendiendo los intereses de los vecinos de Cangas».

El ejecutivo local reafirma, una vez más, su compromiso con la legalidad, con la buena administración y con la defensa del interés público, principios que continuarán marcando todas y cada una de sus decisiones.

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El hecho que aparezca un concejal del gobierno como investigado abre la posibilidad a que los abogados del Concello conozcan el sumario, algo que hasta ahora les era totalmente ajeno. «Trabajaban a ciegas».