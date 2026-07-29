La traída de Palmás-Costa, en Domaio, recomienda a sus 1.500 usuarios que no beban el agua debido a que el bajo nivel de los depósitos impide su cloración

Los meses de sequía desde la primavera hacen mella desde hace un mes a las traídas comunales que abastecen a gran parte de los vecinos del término municipal de Moaña. La que se encuentra en peor situación es la de Palmás-Costa, en la parroquia de Domaio. Hasta el punto de que este mismo miércoles sus gestores acordaron reforzar los límites de 800 a 500 litros diarios de tope por vivienda. A mayores, recomiendan encarecidamente a todos los usuarios que no utilicen el agua de la traída comunal para beber, limitándola al uso doméstico y a duchas. «El depósito está a un 2% de su capacidad porque no se da recuperado ante el alto consumo de las últimas semanas. A esos niveles no funciona la cloración, por lo que el agua no tiene cloro y no es recomendable beberla», alertan. Su embalse tiene una capacidad para 980.000 litros.

Desde la directiva de la traída señalan tanto al alto consumo de este mes de julio como a varias averías que le hicieron perder agua de las captaciones. Cuentan en total con 13 captaciones y tres pozos «pero lo que logran llevar hasta el depósito es menos de lo que se consume estos días», lamentan. Son unos 500 los contadores adscritos a la traída de Palmás-Costa, y se calculan unos 1.200 usuarios.

Sistema que mide el nivel del agua en el depósito. / FdV

Desde la traída comunal iniciaron ya conversaciones tanto con el Concello de Moaña como con la Asociación de Veciños de Domaio para buscar una solución que permita llenar el depósito y salvar el verano hasta que las lluvias hagan de nuevo su aparición. Plantean acudir con un camión cisterna a la zona, toda vez que en la parte alta de la parroquia no cuentan todavía con conexión a la traída general municipal, que trae agua a Moaña desde el embalse de Eiras en Vigo atravesando la ría de Vigo a través de un emisario submarino que sube a O Morrazo bajo la playa de O Con.

Desde el Concello están al tanto de la situación tras haber sido informados por la traída y ofrecen colaboración para localizar posibles fugas en las tuberías en caso de que consigan averiguar el sector en el que estén los problemas, de forma que los asociados puedan después contratar un arreglo urgente.