SonRías Baixas: Duendeneta Dilleis abre la primera jornada del festival a las 20 horas

El SonRías Baixas ya ha hecho públicos los horarios de su 23ª edición, que se celebrará desde mañana jueves hasta el sábado en el recinto de As Lagoas, en Bueu. Tras anunciar semanas atrás la distribución del cartel por jornadas, el festival permite ya a los asistentes organizar su paso por la cita .

La actividad arrancará mañana con Duendeneta Dilleis (20.00 horas) en la Zona Gastro antes de los conciertos de Veintiuno (21.10), Juventude (22.25) y Alcalá Norte (23.15). La primera jornada concluirá con la sesión de Hoonine (00.30).

El viernes combinará rock y electrónica con las actuaciones de Ulex (18.30), Chiquita Movida (19.20), Rager (20.30), Barry B (21.10), Sobrezero (22.30) y Ultraligera (23.30), además de la música de EME DJ (17.00) en el espacio gastronómico. El cierre correrá a cargo de Kike Varela (00.45) y Zahara (Rave) (01.45).

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La última jornada comenzará con la sesión vermú y los conciertos de Quinkillada (12.15) y Cool Nenas (14.00). Ya por la tarde será el turno de Alizza (18.10), Biznaga (19.00) y Gara Durán (20.00), antes de los esperados directos de La M.O.D.A. (21.00), Mr. Kilombo (22.30) y La Pegatina (23.00). Sonido Gallo Negro (01.00) y NDLR (01.50) pondrán el broche final a la edición, que concluirá a las 03.00 horas.