PSOE: «El crédito del auditorio hipotecará Moaña 15 años»

La firma del crédito de 7,3 millones de euros para financiar el edificio municipal en Sisalde que acogerá un auditorio y 10 viviendas de alquiler social será el principal asunto de debate en la sesión plenaria de este jueves en Moaña. No en vano el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, reitera sus críticas a la decisión del Gobierno local de mantener la hoja de ruta de Sisalde mientras trabaja para intentar que la Sareb y la Consellería de Vivenda se reúnan para desarrollar los terrenos de As Raíñas y destinarlos a vivienda social. En ese ámbito estaba previsto inicialmente el auditorio.

Para el PSOE el problema «no es mantener abiertas ambas opciones», sino «renunciar a una estrategia de negociación que permita que el auditorio sea financiado por la Xunta y que las viviendas protegidas cuenten con financiación también de la Xunta y de los fondos del Gobierno de España», evitando así cargar el coste sobre las arcas municipales.

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Asegura, Rodríguez, que el recurso al crédito demuestra «la preocupante falta de capacidad de gestión de este gobierno que no sabe o no quiere negociar con quienes no piensan como ellos. Esa ineficacia la acabarán pagando todos los vecinos». Tilda el préstamo de «un auténtico suicidio financiero para el Concello» porque asfixiará la capacidad inversora del Ayuntamiento durante 15 años «y condicionará cualquier proyecto futuro».