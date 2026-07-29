La Policía de Cangas identifica a cuatro personas por pintadas en la antigua fábrica de Ameixide en O Hío

El verano está resultando de mucho trabajo para la Policía Local de Cangas en un municipio de costa que multiplica su población. Los agentes atendieron la llamada de un particular alertando de que había un grupo de gente realizando pintadas en la antigua fábrica de Ameixide en la parroquia de O Hío, cuya fachada linda con la ensenada de la ría de Aldán-O Hío.

Material para pintar decomisado a las cuatro personas identificadas. / Fdv

Cuando llegó la patrulla al lugar observa a un grupo de cuatro personas, dos de las cuales estaban pintando la fachada con graffitis y pintura y procedió a su identificación. En ese momento, dos de ellos reconocen que eran ellos los únicos que estaban realizando pintadas y que sus amigos no habían realizado ninguna, asumiendo las posibles responsabilidades.

La Policía intervino el material con el que pintaban consistente en 23 botes de sprays de graffitis de diversas marcas, un bote grande y otro pequeño de pintura, otro pequeño de tinte de pintura, tres rodillos de pintar de diferentes tamaños, una brocha y una cubeta, además de numerosas boquillas de sprays.

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Desde el Concello trasladarán el servicio a la propiedad de esta antigua fábrica por si desea presentar acciones contra los causantes de las pintadas. El edificio de Ameixide está protegido en el Catálogo de bienes de valor cultural del litoral de Galicia por lo que desde la Policía consideran que debería de poseer una protección especial, de ahí que también los hechos podrían ser constitutivos de un ilícito penal, por lo que sería conveniente que por parte del Concello se valore si la edificación goza de una especial protección.