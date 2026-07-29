Moaña vibra al son cubano

La comunidad cubana residente en Galicia tiene este domingo, 2 de agosto, una cita en Moaña abierta también a todas las personas interesadas en la cultura del país caribeño. La Festa do Verán Cubano, organizada por Vibra en Clave, llenará de música y actividades la arboleda de la playa de A Xunqueira.

La sesión vermú comenzará a las 12.00 horas con música cubana de ambiente. La primera actuación en directo llegará a las 13.00 horas de la mano de Habana Café Son. Entre las 14.30 y las 16.00 horas se celebrará una comida de confraternidad amenizada con ritmos caribeños.

La programación se retomará a las 16.00 horas con un taller de salsa cubana en rueda, un baile colectivo en el que varias parejas forman un círculo y se mueven de manera sincronizada. A las 17.00 horas, Habana Café Son regresará al escenario con una nueva actuación.

A partir de las 18.00 horas, un Dj pondrá música y se desarrollarán distintas actividades de animación. Una hora después, a las 19.00 horas, tendrá lugar un taller de baile de reparto. La fiesta concluirá entre las 20.00 y las 23.00 horas con una última sesión musical a cargo de un Dj.

De forma paralela, el recinto contará con puestos de bebidas, coctelería cubana y propuestas gastronómicas originarias del país caribeño, además de food trucks de distintas empresas. En total, serán trece horas de celebración en las que Moaña mirará hacia el Caribe, con la ría de Vigo y la playa de A Xunqueira como telón de fondo.

La de este domingo será la tercera edición de la fiesta cubana de Moaña, una propuesta que comienza a consolidarse dentro del intenso calendario estival del municipio. La cita servirá, además, para dar la bienvenida al mes de agosto al ritmo de la música caribeña.

Durante la jornada sonarán géneros como la salsa, el son, la timba, el chachachá y el reguetón. La organización, que cuenta con la colaboración del Concello de Moaña, anuncia también «muchas sorpresas» a lo largo de todo este domingo.