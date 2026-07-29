Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financión del Estado en GaliciaEdificio Pisos CompartidosArranca la Navidad en VigoParricidio en AguiñoGaseros RusosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

Infraestructuras deportivas

La inauguración del pabellón de Beluso será el jueves 6 de agosto con homenaje a los deportistas del municipio

Interior del reformado pabellón de Beluso.

Interior del reformado pabellón de Beluso. / Santos Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

César Collarte

Bueu

El Concello de Bueu inaugurará el próximo jueves, día 6 de agosto, el pabellón de Beluso. Lo hará en un acto que dará comienzo a las 20 horas y que servirá, asimismo, para rendir homenaje a los clubes y deportistas del municipio en lo que se pretende sea una gran fiesta del deporte local. La cita será abierta al público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Medios aéreos se movilizan para sofocar un incendio en Barra
  2. El consumo de agua en Cangas apunta a una población que superaría las 90.000 personas en pleno verano
  3. Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
  4. Aldán renueva su fe en la Virgen del Carmen con Amancio Ortega como testigo
  5. El Tribunal de Instancia de Cangas llama al concejal Antón Iglesias a declarar como investigado en la causa del ciberataque
  6. La Xunta de Galicia da luz verde ambiental a la construcción de ocho cabañas turísticas en Beluso
  7. La Xunta traslada la propiedad del castro de Montealegre sobre la autovía en Domaio al Concello de Moaña
  8. Cuando el termómetro se pone en 40ºC

La inauguración del pabellón de Beluso será el jueves 6 de agosto con homenaje a los deportistas del municipio

La inauguración del pabellón de Beluso será el jueves 6 de agosto con homenaje a los deportistas del municipio

Concello y Universidad de Vigo unen fuerzas para reducir la presencia de autocaravanas en las playas de Bueu y elaborar una ordenanza específica

Concello y Universidad de Vigo unen fuerzas para reducir la presencia de autocaravanas en las playas de Bueu y elaborar una ordenanza específica

Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse

Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse

Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña

La 23ª edición del SonRías Baixas sitúa un año más a Bueu en el mapa de los grandes festivales del verano

La 23ª edición del SonRías Baixas sitúa un año más a Bueu en el mapa de los grandes festivales del verano

La traída de Palmás-Costa, en Domaio, recomienda a sus 1.200 usuarios que no beban el agua debido a que el bajo nivel de los depósitos impide su cloración

La traída de Palmás-Costa, en Domaio, recomienda a sus 1.200 usuarios que no beban el agua debido a que el bajo nivel de los depósitos impide su cloración

La Policía de Cangas identifica a cuatro personas por pintadas en la antigua fábrica de Ameixide en O Hío

La Diputación aprueba este viernes la aportación de 200.000 euros a la mejora de la rúa Noria en Cangas que mantendrá las plazas de aparcamiento

Tracking Pixel Contents