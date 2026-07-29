Infraestructuras deportivas
La inauguración del pabellón de Beluso será el jueves 6 de agosto con homenaje a los deportistas del municipio
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Bueu
El Concello de Bueu inaugurará el próximo jueves, día 6 de agosto, el pabellón de Beluso. Lo hará en un acto que dará comienzo a las 20 horas y que servirá, asimismo, para rendir homenaje a los clubes y deportistas del municipio en lo que se pretende sea una gran fiesta del deporte local. La cita será abierta al público.
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