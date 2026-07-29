Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña

La Festa do Mexillón regresa este año tras el parón de 2025 y lo hace con la XXVIII edición y con cinco toneladas del «oro negro» de la gastronomía local, el producto más reconocido del mar moañés tanto por su apreciada calidad como por la riqueza que genera para la economía local. Las directivas y asociadas de la Asociación de Mulleres de Moaña trabajan para que este domingo la fiesta sea un éxito. Ayer realizaron la presentación y por la tarde volvieron a la cocina y comedor del CEIP Reibón para trabajar con el bivalvo. Son unas 60 las que ayudan a preparar los platos y hasta 90 mujeres trabajarán duro el domingo, en la carpa instalada en el patio de Reibón, sirviendo desde las 12.00 horas.

Son cinco toneladas las que se pondrán a la venta en esta edición, donadas por las cooperativas, Socomgal, Nosa Terra y Cons de Udra, además de por bateeiros particulares. La Asociación de Mulleres agradece el esfuerzo de los productores, sobre todo en un momento de cierre de gran parte de los polígonos de la ría de Vigo que lleva a las cooperativas a recurrir a molusco de otras rías para poder realizar las donaciones.

Directivas del colectivo y representantes del Concello. | GONZALO NÚÑEZ

Además de miles de raciones de mejillones al vapor, en escabeche, a la vinagreta y en salsa de vieira, en la Festa do Mexillón de este domingo se podrá disfrutar de raciones de empanadas y de raciones de croquetas a base de este bivalvo. Las voluntarias cocinarán la friolera de 100 empanadas y 5.000 croquetas. Además, también se prepararán 30 kilos de fideuá para vender en raciones.

La lectura del pregón, al mediodía, correrá a cargo de la conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde Acuña. Será la primera vez que la máxima responsable del sector marítimo en la comunidad se encargue de dar el pistoletazo de salida a la que pasa por ser una de las grandes citas gastronómicas del año en O Morrazo.

Las mesas que se instalarán bajo la carpa se llenarán pronto de comensales que verán el mediodía amenizado por un concierto de la Banda de Música Bellas Artes de Moaña. Paralelamente, en el entorno se expondrán las obras realizadas por integrantes de la Asociación de Mulleres en sus actividades anuales como costura, ganchillo y calceta, patchwork, confección de ropa de niños y manualidades con productos reciclados.