«Nuestro éxito no es llenar estadios; es seguir juntos haciendo música»

Veintiuno debutará mañana en el SonRías Baixas con el respaldo de una trayectoria ascendente que ha consolidado a esta formación como una de las referencias del pop alternativo español. En la antesala de su concierto en el festival buenense, su bajista, Yago Banet, habla del crecimiento del grupo, de la conexión con sus seguidores y de la ilusión por encontrarse con un público nuevo al que sorprender.

Escuchándoles desde Gourmet hasta ahora parece que su crecimiento ha sido como una carrera de fondo, ¿cree que eso define su identidad?

Hemos tenido un crecimiento lineal, y es un camino interesante, porque las cosas que suben rápido también bajan rápido. Y sí, podría ser parte de nuestra identidad. Creo que somos unos privilegiados y que el éxito, aunque haya gente que piense que es llenar 100.000 estadios, en nuestro caso es simplemente haber tocado y seguir juntos haciendo música.

¿Alguna vez han sentido que iban demasiado despacio?

No, incluso yo he sido responsable de ir «demasiado despacio». Por ejemplo, el año pasado íbamos a tocar en una sala de Vigo, que sería dar el siguiente paso, el 2, y desde la oficina nos ofrecieron tocar en una más grande, pasando directamente del 1 al 3. Por algún motivo, esa fecha no estuvo disponible y tocamos en la que te digo de Vigo. Es cierto que se nos quedó pequeña, pero había que dar el paso que tocaba, sin saltarnos nada. Creo que hacerlo así es muy inteligente, porque si en algún momento tuviésemos que volver para atrás ya sabemos cómo.

Cuentan con una comunidad muy fiel, ¿es diferente tocar para quien ya les conoce que para quien les descubre en un festival?

Toda banda se debe a sus primeras filas, y no creo que deban ser para quienes más pagan, sino para quienes se han currado ir antes, se han informado, etc. De todas formas, nosotros tocamos igual para los de delante que para los del fondo, lo hacemos así. Esperamos que los que se ponen al fondo de la barra en algún momento se sientan más cómodos delante.

A veces da la impresión de que de cara al público, en los diferentes grupos, siempre hay nombres que resuenan más. ¿Cómo mantienen el equilibrio?

Aquí hay varias cosas. Tenemos a Diego, que es el personaje más mediático, pero en la banda somos todos muy iguales, sometemos todo a una democracia y demás. ¿Sabes las encuestas de WhatsApp? Pues trabajamos un montón con ellas. Ningún voto vale por dos, y si tenemos dudas, pedimos ayuda.

¿Qué han aprendido con Veintiuno que no habrían aprendido de otra manera?

En general, a ser una empresa. Es algo que no te cuentan cuando te metes en un local a hacer canciones. No sabes que en una gira al final sois como 15 o 20 personas, y se tiene una responsabilidad con un montón de gente. Pero estamos muy contentos, eso nos ha enseñado a ser más responsables.

Se habla mucho de la conexión que tienen con el público por sus directos. ¿Hace que se exijan más sobre el escenario?

A lo que le damos relevancia es al tiempo y a la presencia. Todo el esfuerzo que hace alguien para mirarte cara a cara es muy importante, muchas veces nos escriben por redes y nos dicen que vienen, o que vienen con un familiar que estuvo enfermo y que nuestra música le acompañó un montón. Nosotros siempre intentamos agradecerlo y devolverlo.

¿Alguna vez sintieron que debían adaptarse a lo que estaba de moda?

Las tendencias son algo que controla el público e igual las grandes discográficas. A mí, por ejemplo, me encantan las mandolinas en la música rock, y si de repente se ponen de moda me voy a sentir con más libertad para usarlas, o cuando metimos un saxofonista, era algo que siempre habíamos querido y resultó que en ese momento era una tendencia. Si nos gusta y tenemos la posibilidad de hacerlo, mejor todavía.

El SonRías Baixas cuenta con un panorama muy variado de artistas y de público, ¿les gusta o prefieren el ambiente de salas?

Te diría que lo primero, porque es la manera de que te descubran y de descubrir otros festivales y artistas. Por ejemplo, el mes pasado estuvimos en Castellón y descubrí a un grupo que me encantó. Aprendo mucho de estas cosas, por eso creo que la diversidad siempre te va a enriquecer.

¿Qué es lo que hace que quieran volver a un festival?

Aparte de la propia organización del evento, porque va a afectar al estrés del artista, yo, si no hace calor, ya lo llevo bien. Pero bueno, si coincidimos con bandas que conocemos y podemos ponernos al día súper guay. Y si no las conocemos y nos podemos presentar, mejor. Y ya si la calidad del público acompaña al show, pues es un 10 de 10.