La Diputación aprueba este viernes la aportación de 200.000 euros a la mejora de la rúa Noria en Cangas que mantendrá las plazas de aparcamiento

La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra aprobará este viernes la ayuda de 200.000 euros solicitada por el Concello de Cangas para financiar la obra de mejora de la rúa Noria, que incluye renovación de abastecimiento y saneamiento, en un proyecto que mantiene el mismo número de plazas de aparcamiento y de carga y descarga en la vía. Así lo confirmó la diputada provincial y alcaldesa de Marín, María Ramallo, en una visita que realizó a la calle acompañada por la alcaldesa, Araceli Gestido; y las ediles de gobierno de Obras y Servicios, Sagrario Martínez; y de Hacienda y Cultura, Xiana Abal; además de la portavoz del PP, Dolores Hermelo.

La obra se financia con cargo al Plan +Provincia 2026-2027 que destinará al Concello más de 2,1 millones sumando las cuatro líneas de 2026 y la línea 1 de inversiones de 2027, que el Concello destinará también a la gran remodelación del edificio del antiguo preescolar de Coiro, en A Retirosa.

El proyecto de la rúa Noria, que abarca desde el cruce con Atranco hasta el cruce con la entrada principal a Cangas por la avenida de Ourense y que es una de las calles principales, con sentido único de salida, de la zona de la avenida de Marín, contempla la sustitución total de la red de saneamiento, la instalación de una línea de abastecimiento de mayor sección, la ampliación de la red de pluviales con un tramod e entronque con la rúa Atranco y camiño de Reboredo, repavimentación asfáltica y señalización. En concreto se sustituirá un colector obsoleto por una nueva tubería que discurrirá bajo la zona de rodaje de aglomerado y se reharán y conectarán adecuadamente todas las acometidas de los edifiicos de ambas márgenes. Con esta obra se podrá solucionar uno de los conflictos por inundaciones que se vive en el garaje del edificio Noria 4, que este invierno estuvo inutilizado durante varias semanas al anegarse, incluso en días sin lluvia, llegando el agua a niveles de más de un metro.

El Concello incluyó el proyecto de la rúa Noria precisamente para dar solución a este problema y el del firme en mal estado después de tantas reparaciones por las roturas de la canalización. Tal y como consta en el mismo, en esta calle se construyó en 1990 un edificio, sobre una parcela colindante con el denominado Rego das Presas, que motivó el desvío del cauce en el entorno de la parcela para conducirlo, mediante una canalización ejecutada al efecto, por la rúa Noria. En la canalización de aguas residuales se están produciendo numerosos hundimientos por colapso de las tuberías de hormigón que tienen agotada la vida útil por la carga de tráfico permanente, la situación en el terreno, los materiales empleados y la carga de aguas que soporta. Por este motivo se están realizando muchas reparaciones puntuales que hacen necesaria la intervención total en la renovación de las tuberías de la calle. En cuanto a la línea de abastecimiento, aunque no está en mal estado, no dispone de la sección media que precisa a día de hoy para su anillado con las calles transversales, por lo que precisa nueva sección.

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María Ramallo puso en valor que con los recursos provinciales se estaba dando respuesta a las demandas de los concellos. Una vez que se apruebe la financiación por la Diputación este viernes, el Concello podrá iniciar el trámite para adjudicar la obra, una labor que las responsables políticas coincidieron en que también es problemática por alf alta de mano de obra que tienen las empresas. El proyecto no contempla ampliar las aceras que ya tienen ancho suficiente ni plantación de arbolado, se centra en la renovación de abastecimiento y saneamiento y nueva pavimentación. El plazo de ejecución son 4 meses