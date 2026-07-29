El Desafío Tiro a Chave, con cuatro equipos de la comarca

El Desafío Tiro á Chave se presentó esta semana y el sábado 1 de agosto disputará la primera de sus 14 jornadas. Serán más de tres meses en los que se medirán ocho selecciones de O Hío, Redondela, Meira, Cangas, Bembibre, Vigo, Mourente y Moaña. La distancia de tiro mínima es de 14 metros.