Concello y Universidad de Vigo unen fuerzas para reducir la presencia de autocaravanas en las playas de Bueu y elaborar una ordenanza específica

Reducir la presencia de caravanas y autocaravanas en las playas y recabar la información y los puntos de vista necesarios para elaborar una ordenanza que regule la presencia de estos vehículos en el municipio. Este es el doble objetivo que persigue el estudio que la Universidad de Vigo y el Concello de Bueu están elaborando dentro de un proyecto que se circunscribe en el programa europeo Interreg Espacio Atlántico, con el objetivo de buscar fórmulas para mejorar la movilidad sostenible en destinos turísticos costeros.

La iniciativa viene auspiciada desde el Grupo de Investigación e Organización do Coñecemento (ODC) de la Uvigo, con Pilar Muñoz como investigadora principal, y se desarrolla en los concellos de Bueu y O Grove, que participan como asociados. Ambas administraciones coincidieron en apuntar a la llegada masiva de caravanas en verano como una de sus principales preocupaciones, por lo que se ha convertido en el objeto de la investigación ya en marcha.

El primer paso que se ha dado es la elaboración de un mapa de puntos calientes en Bueu a través de un trabajo de campo en espacios habitualmente visitados por estos vehículos como Cabo Udra o el entorno de las playas de Lagoas, Area de Bon, Mourisca y, en principio en menor medida, Tuia. Más allá de contabilizar su presencia el estudio incluye también encuestas a los usuarios para conocer su procedencia, cómo se informan de los lugares donde estacionar o si conocen el área municipal de Achadiza. Y, si es así, por qué no la utilizan y qué servicios demandarían de ella. El cuestionario también se ha dejado en la oficina de turismo. La idea es aprovechar toda la información para dotar de mayor atractivo a este espacio, lo que permitiría disminuir las autocaravanas en los arenales, y, con ello, dejar en ellos más área de aparcamiento, mejorar el tráfico y evitar posibles problemas ambientales en zonas en donde estos vehículos no disponen de los servicios necesarios.

Captura de una videconferencia entre los diferentes actores participantes en el estudio. / FDV

Pero esta no será la única actividad dentro del proyecto. Está prevista la celebración de un taller común a Bueu y O Grove sobre el uso de la tecnología como palanca de cambio en la movilidad costera, con la utilización de herramientas como cámaras para controlar y regular los accesos. Asimismo, se llevarán a cabo después del verano un taller de diagnóstico con usuarios y asociaciones de autocaravanistas y otro con todos los agentes implicados (concello, establecimientos turísticos, comerciantes y caravanistas, entre otros) para plantear propuestas de cara a la futura ordenanza de autocaravanas. Y es que la intención del concello es la de retomar la elaboración de una normativa específica una vez disponga de los datos de este estudio, que finalizará en diciembre de 2027.

Además, los investigadores evaluarán la posibilidad de contar con una alternativa de micromovilidad hacia las playas, bien desde el área de Achadiza o desde el centro de Beluso. La propuesta se basaría en el establecimiento de un punto de alquiler de bicicletas eléctricas para reducir los vehículos en los viales de acceso a los arenales.

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El estudio llevado a cabo en Bueu y O Grove se enmarca dentro un programa europeo de colaboración transfronteriza en el que también participan instituciones y centros educativos de Irlanda, Portugal, Francia o de la comunidad de Cantabria, todos ellos con diferentes acciones piloto diferentes que serán compartidas a la conclusión de los mismos. El presupuesto global es de 3 millones de euros.