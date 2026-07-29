La capilla de Santa Marta, siempre fiel a su día

Da igual de quien sea, privada, pública o vecinal, pero lo cierto es que los vecinos de Santa Marta tienen marcado un día en el calendario en el que esta capilla de Darbo es suya. Fue ayer, en el día de San Marta. Hubo misa a las 19:00 horas, muy concurrida, y al finalizar, «Charlatana cultural» y música.

Lo que mueve un banco en Cangas

Podrían pensar, y de hecho es cierto, que la vida la mueven los bancos, esos con cajeros automáticos que están cambiando su imagen como sitios amigables a donde poder ir a tomar un café mientras gestionas o piensas en la cuesta arriba de este mes con tantas facturas que pagar y la comida por las nubes. Pero en esta ocasión quiero hablar de otros bancos que sostienen la vida, son los simples bancos de las calles, los que ayudan a gente mayor a descansar, a sobrevivir, a ver pasar la vida de los otros a toda prisa. Falta desde hace un mes uno delante de la Casa da Bola de Cangas que una furgoneta arrasó y quienes lo usaban lo reclaman con anhelo.