Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse

El eclipse de sol del próximo 12 de agosto no sólo cambiará el día por la noche, total o parcial según los lugares, durante un intervalo al final de la jornada, sino que está generando toda una loquería de reuniones y tramitaciones en los Concellos que propusieron o valoran lugares como puntos de observación. Ahora se van viendo los inconvenientes. Por el momento, en la relación de lugares propuestos por Concellos a la Xunta tan sólo figura de esta comarca, Cabo Udra en Bueu. Cangas había valorado la Costa da Vela y Moaña ninguno. La semana pasada el gobierno de Cangas ya había mantenido una reunión con Policía Local, Guardia Civil, Grupo de Emerxencias y Comunidad de Montes de O Hío para adoptar medidas de seguridad de cara ese día. El eclipse se verá en esta zona, según la Xunta, con una magnitud del 0.99 (parcial). En Bueu de 19:32:42 a 21:23:37 con punto máximo a las 20:30:02; en Cangas de 19:32:48 a 21:23:43 con punto máximo a las 20:30:08; y en Moaña de 19:32:46 a 21:23:40 y el punto máximo a las 20:30:05.

Pero ayer, en una segunda reunión del gobierno cangués se acordó, a petición de los comuneros, pedir en la Xunta la exclusión del entorno de la escultura de la Buguina (Caracola) y aparcamientos de Donón, en la Costa da Vela, como lugar de observación debido al alta riesgo de incendio que habrá en la fecha, entre otras cuestiones relativas al grado de protección ambiental de la zona, incluida en Red Natura 2000.

La medida la plantearon los comuneros después de conocer que diferentes concellos gallegos prohibían el seguimiento del eclipse en lugares como la Torre de Hércules, la playa de Carnota, la Fervenza do Toxa (Silleda) o el Monte da Guía, en Vigo, estos dos últimos en la provincia de Pontevedra. Entienden que la localización propuesta en Cangas tiene las mismas problemáticas que llevaron a otros concellos a prohibir el acceso a ciertas zonas para la observación

El Concello de Cangas había respondido hace meses a una petición de Turismo Rías Baixas de la Diputación cuando se dirigió a los ayuntamientos para conocer qué lugares se podían promocionar para la observación y plantearon la Costa da vela. Fue a lo único que respondió el Concello que no pidió lugar de observación en la Xunta. Hace una semana, en la primera reunión para abordar medidas de seguridad de cara al eclipse, se adoptaron algunas como prohibir la subida a O Facho, el acceso a la Caracola y establecer un cupo de coches. Pero ayer y tras conocer los comuneros esas zonas excluidas para la observación, optaron por pedir al Concello que también excluyera la Caracola y entorno del aparcamiento. Recuerdan que la zona pertenece al LIC/ZEC Costa da Vela, dentro de Red Natura 2000, por lo que cualquier actividad está regulada por el Plan Director de Red Natura 2000 de Galicia y la Lei de Conservación do Patrimonio Natural de Galicia recoge limitaciones como autorización previa ambiental o de número de asistentes. La zona también está protegida por el BIC de O Facho y limita actividades que generen contaminación acústica. De igual forma inciden en la problemática de acceso de vehículos, aparcamiento y evacuaciones o actuaciones de las fuerzas de seguridad y que se trata de una zona de muy mala cobertura de telefonía móvil, lo que complicaría una emergencia. Surgen también dudas sobre el seguro de responsabilidad civil que cubriría esta observación.

Por ello, la alcaldesa, Araceli Gestido, que asegura que el Concello no organiza esta observación ni tiene que cubrir ningún tipo de seguro como no lo hace con la gente que va a las playas, ha decidido dirigirse a la Xunta para que este entorno de la Costa da Vela sea excluido como lugar de observación y sumarlo a la lista que estos días adelantó la Delegación del Gobierno en Galicia. Desde ésta explican que ellos no excluyen ningún lugar, que el procedimiento empieza en los Concellos que identifican los puntos de observación, se envían a la Xunta, que los analiza con informes técnicos y de seguridad y se lo comunican a ellos que los trasladan a la Secretaría de Estado y Seguridad en Madrid para incluir los que cumplen y descartar los que no.

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Un anterior reunión por el eclipse en Cangas. / Fdv

Desde la Consellería de Presidencia explican que la Delegación del Gobierno en Galicia envió a los Concellos en donde podría observarse el eclipse, una documentación a cumplimentar en el caso de habilitar en su municipio algún espacio para ver el eclipse. Añaden que una vez que los Concellos remitieron la documentación a la Xunta, se emitieron informes desde las distintas consellerías con requisitos y a medida que se van realizando esos informes, se remiten a los concellos y a la Delegación. Por lo tanto deja claro que los puntos de observación que figuran en su poder no son oficiales ni determinados por la Xunta, sino posibles lugares facilitados por los Concellos, sobre los que se emiten los informes que proceden: «No caso de querer confirmar cales deses puntos propostos serán ou non elixidos finalmente é preciso confirmar cos propios concellos». Entre los requisitos a los que aluden está que en concentraciones de 10.000 o más personas asistentes en espacios no delimitados o de 5.000 en zonas delimitadas, se requiere un Plan de autoprotección que debe inscribirse en el Registro de Planes de la Xunta. En concentraciones de más de 5.000 personas también dice que debe constituirse un Puesto de Mando Avanzado (PMA) y en el caso de espacios naturales con alguna protección se debe cumplir la normativa de la Consellería de Medio Ambiente sobre usos permitidos, y aquí entraría Donón. De estar en zona forestal, la promotora solicitará la autorización de la administración forestal y según la ley de prevención de incendios, el acceso, circulación y permanencia en los puntos de observación situados en concellos declarados Zonas de Alto Riesgo (ZAR) se permitarán siempre que el nivel de riesgo no sea demasiado alto.