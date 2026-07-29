Cangas enviará a la Xunta los análisis de agua en los colegios

El problema de potabilidad del agua de los colegios de Nazaret y Espiñeira se remonta a bastantes años antes de que este gobierno tomara posesión. Lo recuerda el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias, que afirma que no hacía falta que el PP recordase al Concello que tenía que remitir los resultados de las analíticas realizadas por la UTE Gestión Cangas a la Consellería de Educación. Afirma que ese era su propósito porque quien tiene las competencias para resolver el problema detectado es Educación, no el Concello de Cangas.

También indica que las direcciones de los centros escolares mencionados sí sabían perfectamente los problemas de agua que había, pero no se lo trasladaron a la Xunta y sí al Concello, pero años antes de que este tripartito entrara a gobernar Cangas y que el problema tampoco surgió en ningún Consejo Escolar que él tuviese conocimiento. Conviene con el PP en que el suministro de agua sí es responsable el Concello, pero no reparar este tipo de averías estructurales. Además, recuerda que fue por mandato suyo por el que se realizaron las analíticas, con el propósito de asegurar la potabilidad de agua del que se abastecen los colegios. En cuanto al IES Rodeira, donde también se detectaron problemas de potabilidad del agua, la dirección era consciente de ello, de hecho actuó con la instalación de filtros en la cafetería y fuentes.

Sí que es cierto que la UTE Gestión Cangas, concesionaria del ciclo del agua de Cangas, conocía el problema que había en los colegios de Nazaret y Espiñeira, y que pudo comunicárselos al gobierno local nada más entrar, para actuar en consecuencia. Desconocemos si la advertencia que se hizo en el último informe de la UTE sobre el caso se hizo antes: «por este motivo, se recomienda que por parte del titular o responsables de las instalaciones se proceda a la revisión general de la fontanería interior de los centros afectados, así como la comprobación del estado de los puntos terminales de consumo, aireadores, grifos y de las condiciones de renovación del agua en la instalación.

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