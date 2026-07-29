La 23ª edición del SonRías Baixas sitúa un año más a Bueu en el mapa de los grandes festivales del verano

Bueu ultima los preparativos para recibir desde mañana, y hasta el sábado, la vigésimo tercera edición del SonRías Baixas, un festival que volverá a reunir durante tres días a más de 30.000 personas llegadas de distintos puntos de Galicia, España e, incluso, del extranjero. La presentación oficial del evento reunió este martes a representantes de la organización, del Concello, de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra, que coincidieron en destacar el papel del festival como motor cultural, turístico y económico para el municipio y para el conjunto de las Rías Baixas.

El codirector del SonRías Baixas, Jordi Lauren, agradeció el respaldo de las administraciones y destacó la implicación de Bueu con el festival. Definió el municipio como un “refugio natural” que reúne todos los ingredientes para acoger un evento de estas características: la ría, las playas, los accesos y unos espacios que, según señaló, no están masificados. “La sociedad que nos rodea siente el SonRías como algo propio; lo esperan año a año”, afirmó.

Por su parte, la también codirectora, Berta Domínguez, recordó que el festival vuelve a formar parte de los Concertos do Xacobeo y puso en valor un cartel que combina artistas estatales como La M.O.D.A. o La Pegatina con propuestas emergentes como Gara Durán y Alizza, además de una destacada representación del talento gallego con nombre como Ulex, Roger o Kinkillada. También avanzó las actividades paralelas, entre ellas el punto violeta, disponible durante todo el festival, el stand de la Xunta de Galicia de Xuventude, previsto para el sábado durante la sesión vermut, y dos acciones en la zona de acampada: Ecovidrio y Ecoembes.

Desde la propia organización trasladaban que, en esta nueva edición, las principales novedades se dan mayoritariamente debido a las obras del parking cercano al recinto, reubicando de esta manera los accesos y la zona de gastronomía. Con respecto a los campistas, podrán entrar en la zona de acampada a partir de las 12.00 horas junto a la apertura de taquillas tras acreditarse en la Plaza Massó.

La concejala de Cultura de Bueu, Carmen García, incidió en la estrecha relación entre el festival y el propio municipio, una “simbiosis” que, aseguró, beneficia tanto a la organización como al tejido económico local. Explicó que el Concello trabaja para minimizar las molestias que puedan ocasionarse durante los días del evento y animó a la vecindad a disfrutar de una cita ya plenamente integrada en la vida del municipio.

Por su parte, el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez felicitó a la organización por las más de dos décadas de trayectoria del SonRías y destacó la diversidad de un cartel pensado para todos los públicos. “No hace falta estar en una gran ciudad para disfrutar de propuestas musicales de primer nivel”, señaló al tiempo que puso en valor la representación de artistas gallegos.

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El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, defendió que el SonRías Baixas es “mucho más que tres días de conciertos” y lo definió como una fuente de riqueza, empleo y crecimiento económico para Bueu y para la provincia, ya que los estudios indican que su impacto económico supera los 7 millones de euros. Destacó además la capacidad del festival para proyectar la imagen de las Rías Baixas y atraer visitantes nacionales e internacionales gracias a una oferta cultural de primer nivel.