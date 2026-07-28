La Xunta traslada la propiedad del castro de Montealegre sobre la autovía en Domaio al Concello de Moaña

El Consello de la Xunta, celebrado este lunes, autorizó el decreto por el que se aprueba el cambio de titularidad —a favor del Concello de Moaña— de los terrenos de dominio público viario situados sobre el túnel de la autovía de O Morrazo (AG-46), en donde está el castro de Montealegre. Culminan así años de gestiones entre ambas administraciones y ahora sólo falta que el Concello, que pedía esta transferencia, haga visitable el yacimiento.

Había el compromiso por parte de Moaña de asumir la titularidad del yacimiento del castro de Montealegre tras la delimitación, limpieza y señalización del terreno. La Xunta, a través de la Axencia Gallega, encargó estos trabajos, que ya han sido finalizados y certificados.

La transferencia de dicha superficie (9.101 m²) por parte de la Xunta de Galicia no interrumpe la continuidad funcional ni los trazados de la vía, ni afecta a ningún elemento de la infraestructura viaria. Asimismo, contribuye a la protección, conservación y puesta en valor de los restos arqueológicos del castro de Montealegre. El traspaso de la titularidad de estos terrenos de dominio público viario de la AG-46 —situados sobre el túnel del castro de Montealegre— al Ayuntamiento de Moaña no altera ninguno de los itinerarios que cubre la autovía de O Morrazo; la transferencia no afecta a la continuidad de la autovía, la cual se mantiene gracias al túnel que discurre bajo los terrenos transferidos.

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Este traspaso se tramita de conformidad con la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, que exige su aprobación mediante decreto de la Xunta —a propuesta de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, órgano competente en materia de carreteras— tras alcanzar un acuerdo entre las administraciones implicadas. Una vez formalizada la entrega, el Concello de Moaña asumirá la responsabilidad de la gestión, el mantenimiento, la conservación y la explotación del dominio público viario transferido, así como cualquier otra función que le corresponda en su calidad de nueva autoridad competente.